Daniel Serra liderava de ponta a ponta em Cascavel até os dois minutos finais da corrida quando seu carro foi ficando lento e ele precisou abandonar. Quem não teve nada a ver com isso foi Bruno Baptista que herdou a vitória na etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series.

Enzo Elias foi o segundo colocado e Rafel Suzuki completou o pódio. Gianluca Petecof foi excluído da prova pelos comissários por ser considerado culpado pelo acidente que resultou no abandono de Zezinho Muggiati, Arthur Leist e Gaetano di Mauro.

A corrida

A largada, liderada por Serra, foi bastante limpa, sem nenhum toque ou escape. Porém, pouco depois, Muggiati, Leist e di Mauro se envolveram em um acidente. Muggiati acabou perdendo o controle do carro, acerta o di Mauro que acaba acertando Leist.

Por conta disso, o safety car precisou entrar na pista e os três abandonaram. Na oitava volta, o carro de segurança saiu da pista e a relargada foi dada. Restando 30 minutos, a janela de box foi aberta, neste momento, Serra e Baptista se distanciaram de Casagrande, P3.

Mas foi na volta 17 que realmente as idas para o pit começaram. Depois da agitação, Serra e B. Baptista voltaram à pista na mesma posição que começaram a corrida, em primeiro e segundo. Em contrapartida, Casagrande - que não teve um bom pit - foi bastante prejudicado pela demora com a roda dianteira e voltou bem atrás.

Na 26ª volta, no Bacião, Camilo acionou o pursh, mas perdeu a freada e acabou indo para a área de escape acertando de leve a parte traseira do carro. Enquanto isso, o outro piloto da Ipiranga Racing, Ramos, conseguiu atacar Casagrande e ficar com o quinto lugar.

Restando dez minutos, uma batalha ferrenha entre Campos, Piquet e Baptista. Do outro lado, Ramos abandonou. Enquanto isso, lá na frente Serrinha abria cerca de 2s de vantagem. Nos cinco minutos restantes, F. Baptista precisou ir aos boxes para trocar o pneu que estava furado.

A volta 40 marcou o desespero para Serra que foi ficando lento na pista e precisou abandonar. Com isso, B. Baptista assumiu a liderança restando dois minutos para o fim.

Resultado da corrida

1 - B. Baptista

2 - E. Elias

3 - R. Suzuki

4 - R. Maurício

5 - R. Zonta

6 - F. Massa

7 - G. Casagrande

8 - G. Salas

9 - N. Piquet Jr

10 - E. Barrichello

11 - J. Campos

12 - A. Abreu

13 - R. Barrichello

14 - F. Fraga

15 - L. Foresti

16 - T. Camilo

17 - A. Khodair

18 - G. Robe

19 - A. Khodair

20 - F. Baptista

21 - D. Serra

22 - C. Ramos

DNF - V. Baptista, Z. Muggiati, G. di Mauro e A. Leist

DSQ - G. Petecof

