NASCAR Brasil divulga programação da sétima etapa

A NASCAR Brasil Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, terá a sua sétima e penúltima etapa da temporada deste ano no próximo domingo, dia 15 de outubro, no Autódromo Internacional de Tarumã (RS).

Na prova com duas corridas no circuito estarão no grid 31 pilotos, acelerando pelos 3.039 metros de extensão da pista gaúcha. A programação prevê a entrada dos pilotos na pista com os carros na sexta-feira, 13, para um treino extra, às 15h40.

No sábado, 14 de outubro, acontecem dois treinos oficiais, às 10h20 e 14h40, máximo de 18 voltas cada, e grids de largada serão definidos a partir das 17h15. E, no domingo, 15, as largadas serão a partir das 10h10 e 14h00.

TRANSMISSÕES

A BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil em suas transmissões, ao vivo, da última prova de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana. As etapas também têm transmissão ao vivo, via streaming, no Youtube, nos canais oficiais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

O calendário da NASCAR Brasil está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Interlagos, Goiânia, Londrina, Cascavel e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Goiânia e Velocitta), com três corridas cada. Nesta edição serão quatro títulos distintos da NASCAR Brasil: Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

A NASCAR Brasil Sprint Race conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

Confira abaixo os horários completos:

Sexta-feira, 13 de outubro

Portões fechados para o público

08h00 - NASCAR Brasil - Shakedown 1

10h00 - Copa Truck - TL1 Super

10h40 - Copa Truck - TL1 Pro

11h20 - NASCAR Brasil - Shakedown 2

12h15 - Copa Truck - TL2 Super

12h55 - Copa Truck - TL2 Pro

14h25 - Copa Truck - TL3 Super

15h00 - Copa Truck - TL3 Pro

15h40 - NASCAR Brasil - Treino Extra

16h35 - Copa Truck - Classificação Super Etapa 7

16h55 - Copa Truck - Top Qualifying Super Etapa 7

17h15 - Copa Truck - Classificação Pro Etapa 7

17h35 - Copa Truck - Top Qualifying Pro Etapa 7

Sábado, 14 de outubro

Abertura dos portões: 08h00

08h00 - Copa Truck - Warm Up

09h00 - Copa Truck - Classificação Super Etapa 8

09h20 - Copa Truck - Top Qualifying Super Etapa 8

09h40 - Copa Truck - Classificação Pro Etapa 8

10h00 - Copa Truck - Top Qualifying Pro Etapa 8

10h20 - NASCAR Brasil - Treino Oficial 1

11h30 - Visitação aos Boxes

13h10 - Copa Truck - Etapa 7 - Corrida 1

13h40 - Copa Truck - Etapa 7 - Corrida 2

14h40 - NASCAR Brasil - Treino Oficial 2

15h45 - Horário promocional

17h15 - NASCAR Brasil - Qualifying 1 (ao vivo YouTube)

17h35 - NASCAR Brasil - Qualifying 2 (ao vivo YouTube)

Domingo, 15 de outubro

Abertura dos portões: 08h00

08h00 - Copa Truck - Warm Up

08h15 - NASCAR Brasil - Warm Up

09h00 - Visitação aos Boxes

10h10 - NASCAR Brasil - Etapa 7 - Corrida 1 (ao vivo YouTube)

11h00 - Desfile dos Pilotos

11h35 - Grid Walk Copa Truck

11h47 - Hino Nacional

12h00 - Copa Truck - Etapa 8 - Corrida 1

12h30 - Copa Truck - Etapa 8 - Corrida 2

13h30 - Grid Walk NASCAR Brasil

14h00 - NASCAR Brasil - Etapa 7 - Corrida 2 (ao vivo BandSports e YouTube)

15h30 - Horário promocional

