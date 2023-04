Edson Reis, titular do carro #12 da NASCAR Brasil Sprint Race, segue para mais um desafio – a disputa da segunda etapa do campeonato, no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital Paulista. Quinto na classificação da classe AM, com dois pódios na abertura em Goiânia, o curitibano viaja confiante em mais um bom desempenho e alavancar posições na classificação geral.

Sobre a pista mais icônica do país, Edson tem boas impressões: “Interlagos me traz excelentes lembranças. É, sem dúvida, onde acelerei por mais vezes. Ainda não alcancei vitória naquela pista”, apontou o piloto. Seus melhores resultados foram um 2º na prova Endurance da Porsche Cup em 2021, em parceria com Sérgio Jimenez, e outro vice no pódio do TCR, no ano passado, ao lado de Felipe Papazissis.

“O circuito tem um trajeto muito técnico, mas com vários pontos para ultrapassagem, que costuma gerar grandes confusões na largada. Nossa principal estratégia será largar o mais na frente possível, ter calma na largada e buscar as ultrapassagens necessárias durante a prova, fazer uma corrida bem consciente, pensando no campeonato”, completou.

Durante a temporada 2023 da NASCAR Brasil, Reis realiza testes com um novo lubrificante desenvolvido pela Maxon Oil de alto desempenho destinado a bólidos de competição. E os resultados obtidos nas primeiras corridas do ano, em Goiânia, mostram-se animadores, de acordo com o piloto.

“As informações que eu tenho é que os testes preliminares foram um grande sucesso. O principal objetivo, que era diminuição no desgaste, foi atingido com sucesso. A Maxon Oil vai continuar os testes durante a temporada e acredito que já no próximo ano teremos mais um produto inovador a ser lançado no mercado”, aposta.

