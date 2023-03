NASCAR Brasil: Genz segura Moscato e vence corrida 2 em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race fechou a programação da primeira etapa de sua história com a segunda corrida no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia.

Em mais uma corrida com muita ação, batidas e trocas na liderança, o gaúcho Vitor Genz pôde celebrar seu triunfo, após batalha com Diogo Moscato na parte final da corrida.

Guga Lima fechou o pódio na terceira posição, seguido de Beto Monteiro.

Na categoria PROAM, Rafa Reis, que havia largado da última fila, fez grande jornada de recuperação e venceu, ficando na quinta colocação no geral.

Na AM, Léo Yoshii levou a melhor. Ele havia largado na pole, mas acabou indo para o fundo do pelotão após receber um toque e ter que ir para os pits para desentortar a carenagem que raspava no pneu. Com a ajuda de safety cars, deu tempo para ele de chegar ao primeiro lugar em sua categoria.

A NASCAR Brasil Sprint Race volta com a segunda etapa da temporada de 2023 em Interlagos, no dia 30 de abril.

Resultado

1 46 VITOR GENZ /R TEIXEIRA PRO 14 27:26.729 1:39.053 6 36,574 38,066 2 54 DIOGO MOSCATO PRO 14 27:26.912 0,183 1:39.346 7 36,589 37,964 3 2 GUGA LIMA PRO 14 27:29.735 3,006 1:39.546 6 37,125 37,968 4 88 BETO MONTEIRO /A SEID PRO 14 27:29.953 3,224 1:39.688 6 36,694 38,162 5 32 RAFA REIS /L REIS PAM 14 27:30.894 4,165 1:40.015 6 36,896 38,292 6 27 RODRIGO SPERAFICO /L MENDES PRO 14 27:31.218 4,489 1:39.402 14 36,958 37,958 7 98 LUAN LOPES PAM 14 27:33.898 7,169 1:40.537 12 37,163 38,281 8 28 GUILHERME BACKES PAM 14 27:34.056 7,327 1:40.604 14 37,207 38,414 9 78 LEO YOSHII AM 14 27:35.136 8,407 1:40.261 14 36,847 38,451 10 87 JORGE MARTELLI PAM 14 27:35.138 8,409 1:39.364 7 37,050 37,923 11 57 JP BORTOLUZZI /FE TOZZO PAM 14 27:35.206 8,477 1:40.601 7 37,263 38,455 12 42 FERNANDO NAKAMURA AM 14 27:39.210 12,481 1:40.078 7 37,126 38,590 13 8 ALEXANDRE KAUE AM 14 27:40.577 13,848 1:41.295 8 37,741 38,665 14 11 RAFAEL DIAS PRO 14 27:42.718 15,989 1:42.571 14 37,792 39,502 15 7 BRENDON ZONTA /R MOLINARI AM 14 27:47.526 20,797 1:40.549 5 37,391 38,458 16 12 EDSON REIS AM 14 27:47.902 21,173 1:40.583 7 37,176 38,597 17 72 LOURENCO BEIRAO /G GIROTTO PAM 13 25:53.008 1 Lap 1:39.394 9 36,914 37,937 18 80 RAFAEL SEIBEL PAM 13 25:53.431 1 Lap 1:39.593 6 36,755 38,419 19 1 JULIO CAMPOS /L TORRES PRO 12 24:25.825 2 Laps 1:39.323 7 37,085 37,892 20 9 ARTHUR GAMA PRO 12 27:27.521 2 Laps 1:38.182 12 36,205 37,879 21 59 D GONDRA JR /C LOPES AM 12 27:36.044 2 Laps 1:40.623 12 37,125 38,667

