O site F1Insider afirma que Carlos Sainz está dividido entre duas opções neste momento para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O espanhol aparentemente esperava mudar para a Red Bull, mas essa opção não é mais válida, já que a equipe austríaca planeja continuar a parceria com Sergio Pérez.

A Sauber/Audi oferece a Sainz um contrato plurianual e uma boa quantia em dinheiro, mas não dá nenhuma garantia sobre as perspectivas esportivas.

Além disso, a Audi deu a Sainz até o GP de Mônaco, que será realizado entre 24 e 26 de maio, para tomar uma decisão.

Se Sainz não tomar esta atitude ou recusar a oferta alemã antes desse período, a Audi iniciará negociações com candidatos alternativos. Entre esses nomes estão Esteban Ocon e Pierre Gasly.

O piloto da Sauber, Theo Pourchaire, que venceu o campeonato de Fórmula 2 na temporada passada, também está na lista, correndo por fora.

Há rumores de que há uma oferta de Carlos Sainz da Mercedes como alternativa à Sauber. Supostamente, o piloto espanhol já recebeu uma oferta de contrato de Toto Wolff, mas o problema aqui é que ela cobre apenas o ano de 2025.

A Mercedes não quer assinar um contrato de longo prazo com Sainz, caso Max Verstappen decida deixar a Red Bull Racing no final de 2025 ou Kimi Antonelli esteja pronto para se juntar a eles.

Nesse caso, Sainz ficará sem contrato para 2026 e a opção Audi não será mais possível.

