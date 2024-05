Aproveitando o boom de popularidade da Fórmula 1, o CEO da categoria, Stefano Domenicali, anunciou que novas corridas devem entrar no calendário "em breve".

Em 2024, a F1 finalmente conseguirá cumprir sua promessa de expansão do calendário para 24 corridas, algo que não foi possível nos anos anteriores devido aos cancelamentos. Esse total será mantido para 2025 com as mesmas provas, sem nenhuma alteração.

No entanto, muitos países, incluindo a Turquia, desejam retornar ao calendário a partir de 2026, e Domenicali confirmou que há no momento negociações com vários países, mas sem citar nomes. Segundo o CEO, a F1 deve ter novas corridas em breve.

"Há muito interesse pelas nossas corridas ao redor do mundo, há uma grande demanda da parte dos promotores. Nosso objetivo é manter o número de corridas no calendário para equilibrar as possíveis oportunidades em termos de localização. No momento, achamos que um calendário de 24 corridas é a melhor solução".

"Nós e vocês podemos ver como a qualidade de organização das corridas melhorou nos últimos anos, e como o impacto econômico para nós e para os promotores aumentou. A alta demanda pela realização de provas mostra que escolhemos a estratégia certa".

"Trata-se de encontrar o equilíbrio certo para os continentes que querem sediar um GP. Nos próximos anos, organizaremos corridas em novos circuitos. Organizaremos provas em alguns novos locais que serão muito atraentes para o desenvolvimento da F1".

Além da Turquia, Domenicali teve conversas recentes com a Coréia do Sul sobre um possível retorno e com a Tailândia para uma corrida nas ruas da capital Bangkok. A África do Sul segue sendo um objetivo da categoria para que a F1 possa realmente percorrer todos os continentes do mundo.

Apesar de Domenicali ter dito na entrevista que um calendário de 24 corridas é visto como o ideal, informações de bastidores afirmam que a Liberty Media discute aumentar o limite de provas por ano para o próximo Pacto de Concórdia, que entrará em vigor no começo de 2026.

Stefano Domenicali, CEO, Grupo de Fórmula Um Foto: Shameem Fahath

