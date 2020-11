A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a grande final da temporada 2020, pela primeira vez em Phoenix. Chase Elliott se consagrou, ao triunfar de maneira dominante na corrida de 500 quilômetros de extensão.

Mesmo dominante, não foi uma tarefa fácil, já que os outro quatro finalistas, Brad Keselowski (2º), Joey Logano (3º) e Denny Hamlin (4º) estiveram sempre por perto, com o piloto da Hendrick Motorsports obrigado a largar do fundo do pelotão por não ter passado pela inspeção pré-corrida por duas vezes. A primeira parte da prova foi de recuperação e desde que chegou à frente, sempre esteve entre os ponteiros, liderando 153 voltas das 312.

Jimmie Johnson, que fez sua última corrida como piloto em tempo integral da NASCAR terminou na quinta posição, justamente atrás dos outro quatro finalistas.

Chase Elliott repetiu o feito do pai, Bill Elliott, que conseguiu o mesmo feito em 1988, o único de sua carreira.

Resultado final

