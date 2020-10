NASCAR: Kyle Busch vence a primeira em 2020 após espera de três dias no Texas

Kyle Busch e seus fãs podem respirar aliviados. O atual campeão da NASCAR Cup Series finalmente visitou o victory lane em 2020. Nesta quarta-feira (28), depois de uma espera de três dias que impossibilitava a realização da prova do Texas por causa do mau tempo, o piloto do carro #18 se utilizou de boa estratégia de combustível para voltar a vencer.

Ele teve nas últimas voltas a pressão de seu companheiro de equipe, Martin Truex Jr., que ainda tem chances de título, mas que sem o triunfo, agora vê suas chances diminuírem drasticamente. Christopher Bell, será do mesmo time dos dois primeiros colocado no ano que vem foi o terceiro colocado, configurando a trinca da Toyota. Ryan Blaney e Brad Keselowski completaram o top-5.

A prova do Texas começou no domingo, sendo que antes de ser paralisada pela chuva, o líder, Kevin Harvick bateu no muro. Ele conseguiu se recuperar em um determinado momento da continuação da prova, mas caiu novamente, se queixando muito do equilíbrio de seu carro. Ele finalizou em 16º, mas não está em apuros para sua classificação à final.

A decisão dos quatro finalistas acontece no domingo, em Martinsville. Até agora, somente Joey Logano está garantido por ter vencido na etapa do Kansas.

Resultado final

