Cantor Pitbull se torna sócio de equipe da NASCAR

Após Michael Jordan ser anunciado como um dos sócios da equipe 23XI, com Bubba Wallace como piloto, uma outra personalidade mundialmente conhecida também terá sociedade de um time da NASCAR.

O cantor e empresário Pitbull será sócio da Trackhouse Racing, equipe que tem Justin Marks no comando, além do mexicano Daniel Suarez como piloto, o único ‘estrangeiro’ da NASCAR, no carro #99.

Assim como a equipe de Jordan, a nova organização fará sua estreia na principal categoria do automobilismo norte-americano em 2021 nas 500 Milhas de Daytona, no dia 14 de fevereiro, mais precisamente.

“Sou fã da NASCAR desde o filme ‘Dias de Trovão’, e agora sou coproprietário oficial daTrackhouse Racing. Obrigado a Justin Marks, Ty Norris e Daniel Suarez pela grande oportunidade. Esta é uma ótima maneira de comemorar meu aniversário de 40 anos, então prepare-se!”

Apesar da surpresa, Pitbull não é uma figura nova na NASCAR. Em 2020 ele gravou um vídeo especial para a rede NBC, que transmitiu as corridas decisivas da Xfinity Series e Cup Series.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

DEBATE: O que PÉREZ vai CAUSAR na Red Bull? Mais pontos e VITÓRIAS que VERSTAPPEN ou TRETAS?

PODCAST: Top-3: as corridas mais marcantes da história da F1 em nossas memórias