Harvick faz corrida dominante em Atlanta e vence pela segunda vez em 2020

A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a 10ª etapa do campeonato, em Atlanta, em prova adiada por conta da pandemia do novo coronavírus.

Líder do campeonato em pontos, Kevin Harvick não tomou conhecimento dos rivais e dominou a corrida, principalmente no último segmento, estando à frente em 151 das 325 voltas na prova de 500 milhas.

Martin Truex Jr. se mostrou como principal adversário, mas teve que se conformar com a terceira posição, após conseguir vencer os dois primeiros segmentos. Nas útimas voltas, o desgaste nos pneus o impediu de se aproximar de Harvick, deixando a segunda posição para seu companheiro de equipe, Kyle Busch. Ryan Blaney e Denny Hamlin completaram o top-5.

Foi a 51ª vitória de Harvick na Cup Series. Após receber a bandeira quadriculada, o piloto homenageou Dale Earnhardt, indicando o número #3 com a mão, fora do carro. Lembrando que Harvick começou na Cup substituindo Dale Sr. e conquistando o primeiro triunfo de sua carreira em Atlanta.

Enquanto isso, Bubba Wallace chegou a desmaiar após sair do carro, aparentando desidratação. Ele foi levado em seguida para o centro médico do autódromo, estava consciente e conversando com a equipe de socorro.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series acontece nesta quarta-feira, em Martinsville.

