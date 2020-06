Após o final da etapa da Cup Series da NASCAR ontem no Atlanta Motor Speedway, vencida por Kevin Harvick, o piloto Bubba Wallace deu um susto no paddock ao passar mal após sair do carro e enquanto era entrevistado ao vivo. Wallace foi tratado dentro do circuito e postou em suas redes sociais que já está melhor após o incidente.

Pelas imagens da Fox Sports, canal responsável pela cobertura da prova nos Estados Unidos, Wallace precisou ser auxiliado por sua equipe ao sair do carro, aparentando estar sofrendo de tontura.

A repórter da Fox Jamie Little começou uma entrevista com o piloto, que dizia estar bem para conversar, mas rapidamente começou a passar mal novamente.

Wallace foi transportado de ambulância para o centro de tratamento da pista, mas imagens mostravam que ele conseguia conversar normalmente com os médicos. Menos de uma hora depois, a NASCAR divulgou um comunicado anunciando que Wallace havia recebido tratamento e tinha sido liberado pela equipe média.

Horas depois, o piloto postou uma mensagem em seu perfil no Twitter dizendo: "Estou bem", e brincando que havia "sido enviado para o Gulag", em uma referência à prisão do jogo Call of Duty, onde os jogadores são enviados para se recuperar e voltar à batalha.

Segundo informações, o motivo de Wallace ter passado mal após o final da corrida foi o grande calor que estava em Atlanta na hora da corrida, que levou a uma forte queda de pressão do piloto. agravada pela desidratação, que é comum entre pilotos durante as provas.

Wallace terminou em 21º na corrida em Atlanta, após chegar a ocupar a sexta posição. Sua prova foi prejudicada por uma roda solta, que levou o piloto a fazer uma parada não programada.

"Achei que estávamos bem", disse Wallace em um comunicado divulgado após a corrida. "Tivemos o problema da roda mas, no geral, a equipe não conseguiu acertar o balanço".

A próxima etapa da Cup Series acontece na quarta, no Martinsville Speedway.

Téo José revela papo com Silvio Santos que causou redução da cobertura da Indy

PODCAST: Entrevista com Rubens Barrichello: os bastidores da carreira do recordista de provas da F1