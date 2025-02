Depois de ter sido interrompida por causa da chuva na Flórida, William Byron, com o Chevrolet #24 da Hendrick Motorsport, foi o vencedor da edição de 2025 da tradicional Daytona 500, prova que marca o início da temporada da NASCAR Cup Series. Foi a segunda vitória consecutiva de Byron em Daytona.

Hélio Castroneves, brasileiro quatro vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis da Indy, e em sua primeira participação na NASCAR, foi vítima de um 'Big One' (colisão múltipla) e teve que abandonar a corrida na volta 71.

Castroneves até voltou com o carro para a garagem da equipe Trackhouse para tentar um reparo, mas não foi possível retornar ao oval de Daytona.

O tricampeão da NASCAR, Joey Logano, com o Ford #22 da Penske, foi quem encerrou o primeiro estágio da corrida, de 65 voltas, na liderança. Já no segundo, Ryan Blaney, com o Ford #12 também da Penske, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada.

Próximo do fim da corrida, mais um acidente múltiplo, dessa vez envolvendo Logano, Blaney, Kyle Busch e Chase Elliott, marcando o fim da prova para uma série de favoritos ao troféu Harley J. Earl.

E, como se as colisões já não tivessem acabado, mais um forte acidente causou até capotamento do Ford #60 do Ryan Preece, instaurando bandeira vermelha na volta 196.

Por fim, mais uma série de batidas nas duas últimas voltas, especialmente envolvendo Denny Hamlin, trouxe o triunfo àquele que não se acidentou durante todo o fim de semana, Byron, que se aproveitou e garantiu a segunda vitória dele na mítica prova.

A NASCAR Cup Series retorna no próximo fim de semana, em Atlanta.

Resultado

