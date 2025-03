A NASCAR Cup Series realiza neste domingo a terceira etapa da temporada de 2025. O Circuito das Américas, em Austin, no Texas, será o palco do primeiro desafio em circuitos mistos dos pilotos da maior categoria das Américas.

Até agora, Chevrolet e Toyota foram as duas fabricantes que foram ao Victory lane, com os triunfos de William Byron em Daytona e Christopher Bell em Atlanta, no último domingo.

Mas Byron chega defendendo sua vitória de 2024, o que poderia emular ainda mais sua campanha passada, já que também havia vencido a Daytona 500.

A edição deste ano será a primeira com a versão mais curta do circuito, com 2,40 milhas e não a completa, de 3,41 milhas.

Austin receberá não só a Cup Series, mas também a Xfinity, com a Truck voltando a colocar as picapes na pista apenas no dia 14 de março, em Las Vegas.

Neste fim de semana, os brasileiros conseguirão assistir à corrida pelo canal oficial da NASCAR no YouTube, com transmissão original em inglês. Confira os horários:

Evento Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Sábado 13h Classificação Sábado 14h30 Corrida Domingo 17h30 Canal NASCAR no YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iJzDh1_Ouas Xfinity Series Corrida Sábado 16h30

