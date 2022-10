Carregar reprodutor de áudio

Nessa terça-feira, a NASCAR suspendeu Bubba Wallace da corrida deste fim de semana no Homestead-Miami Speedway por destruir intencionalmente o carro de Kyle Larson durante a corrida do último domingo em Las Vegas. Nenhuma multa ou penalidade de pontos foi avaliada.

Wallace, que pilota o Toyota nº 45 da 23XI Racing, é o primeiro piloto a ser suspenso por ações em uma corrida desde 2019, quando Johnny Sauter foi suspenso uma corrida por colidir intencionalmente com Austin Hill em um evento de caminhão no Iowa Speedway. Ele é o primeiro piloto da Cup suspenso por um incidente na pista desde Matt Kenseth em 2015, quando ele intencionalmente bateu com Joey Logano no Martinsville Speedway.

Na volta 95 de 267 na corrida da Cup Series de domingo, Larson deslizou para Wallace – que havia vencido a Etapa 1 e liderou 29 das primeiras 94 voltas – e o derrubou na parede externa.

Quando Wallace desceu a pista, ele bateu na traseira direita do Chevrolet nº 5 de Larson, fazendo os dois carros girarem. O piloto dos playoffs, Christopher Bell, também foi varrido no acidente e abandonou a corrida. Depois de sair de seu próprio carro, Wallace caminhou até o carro destruído de Larson e começou a empurrá-lo.

Na noite de segunda-feira, Wallace emitiu um pedido de desculpas por suas ações em sua conta no Twitter e o intitulou como “Reflexão”.

Em entrevista à rádio SiriusXM NASCAR, Steve O'Donnell, diretor de operações da NASCAR, disse que a suspensão de Wallace foi resultado do que aconteceu no carro de corrida e que a decisão foi tomada com base na velocidade das escolhas feitas no incidente . "Tem sido muito raro, se alguma vez, suspendermos pilotos", disse ele. "Nós não tomamos essa ação de ânimo leve."

A 23XI Racing nomeou John-Hunter Nemechek como o piloto do carro nº 45 neste fim de semana.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

