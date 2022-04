Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series realizou o segundo evento de sua história no piso de terra batida do Bristol Motor Speedway pelo segundo ano consecutivo e não faltaram controvérsias e emoção do início ao fim.

Logo no início, a terra úmida acabou fazendo com que os carros fizessem um pit stop obrigatório, para a retirara da lama acumulada na frente dos carros, com os equipamentos à beira de superaquecerem. A chuva também foi outro fator, ocasionando duas paralisações em bandeira vermelha nas 250 voltas programadas na pista de meia milha.

No final, a briga parecia concentrada entre Tyler Reddick, que brigava pela sua primeira vitória na categoria, e Chase Briscoe, que conseguiu o seu triunfo inédito recentemente, mas que queria sair do Tennessee vencedor.

No ímpeto de realizar a ultrapassagem pela vitória, na última volta e nas últimas curvas, Briscoe tocou em Reddick e ambos acabaram rodando. Kyle Busch, que vinha na terceira posição, acabou cruzando a linha de chegada em primeiro lugar.

Com a vitória, Busch igualou o feito de Richard Petty, com pelo menos uma vitória a cada um dos 18 anos de carreira na principal categoria do automobilismo norte-americano.

Reddick ainda conseguiu segurar o segundo lugar, seguido de Joey Logano, Kyle Larson e Ryan Blaney. Oficialmenye, Briscoe foi o 22º.

Tyler Reddick, Richard Childress Racing, 3CHI Chevrolet Camaro, Chase Briscoe, Stewart Haas Racing, HighPoint.com Ford Mustang, crash Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

A NASCAR voltará no próximo fim de semana, em Talladega.

Resultado

POLÍTICA da F1: Os OB$TÁCULO$ para PORSCHE/RED BULL e AUDI virarem REALIDADE em '26; veja BASTIDORES

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #173: Qual tamanho dos problemas de Verstappen e Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: