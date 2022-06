Carregar reprodutor de áudio

Clint Bowyer se envolveu em um acidente fatal que resultou na morte de uma mulher de 47 anos. Relatado pela primeira vez pela WDAF-TV, uma emissora afiliada da FOX News em Kansas City, Missouri, o acidente ocorreu no domingo retrasado, pouco antes das 21h.

Bowyer estava dirigindo perto da US 54 e da Missouri Highway 242 em torno da área de Osage Beach. De acordo com o relatório do incidente do Departamento de Polícia de Lake Ozark, Bowyer atingiu uma mulher de 47 anos que caminhava em uma ladeira de acesso. Ele então imediatamente parou o carro e ligou para o 911, mas a mulher foi declarada morta no local.

A vítima foi identificada como Mary Jane Simmons, de Camdenton, Missouri. Uma substância cristalina que se acredita ser metanfetamina foi encontrada entre seus pertences. Acredita-se que ela estava sob efeito de drogas no momento do acidente.

Bowyer, de 43 anos, não mostrou nenhum sinal de anormalidade e forneceu uma amostra de zero de teor de álcool no sangue no local do acidente. O ex-piloto da NASCAR Cup Series atualmente trabalha como comentarista no FOX Sports, e esteve ausente da corrida do fim de semana passado em Sonoma, devido ao que foi descrito como "assunto pessoal".

Assim que a notícia se tornou pública, ele divulgou a seguinte declaração:

“Quem me conhece sabe que família é tudo para mim. Meus pensamentos e orações estão com a família e os entes queridos da Sra. Simmons. Este é um momento muito difícil para minha família e eu, por favor, respeite nossa privacidade à medida que avançamos”.

