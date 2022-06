Carregar reprodutor de áudio

Daniel Suarez conquistou neste domingo (12) sua primeira vitória na NASCAR Cup Series, principal campeonato da maior categoria do automobilismo norte-americano. O triunfo no misto de Sonoma, na Califórnia, veio após batalha com Chris Buescher em que ele conseguiu supremacia, terminando a mais de três segundos do rival.

Com isso, Suarez se tornou o quinto ‘estrangeiro’ a vencer na Cup Series, se juntando a nomes como Mario Andretti (considerado italiano), Juan Pablo Montoya (Colômbia), Earl Ross (Canadá) e Marcos Ambrose (Austrália), o que o faz o primeiro mexicano da história a conseguir tal feito.

Suarez já havia sido campeão da Xfinity Series em 2016, além de ser uma das primeiras histórias de sucesso do programa Drive for Diversity da NASCAR.

Michael McDowell, Kevin Harvick e Austin Cindric completaram o top 5.

A NASCAR Cup Series tira uma rara folga no próximo fim de semana e retorna no dia 25 de junho com a etapa de Nashville.

Resultado

