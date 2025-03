A NASCAR Cup Series continua no oeste norte-americano e realiza a quinta etapa do campeonato no Las Vegas Motor Speedway. A corrida de 400 milhas chega com a expectativa sobre a possibilidade de Christopher Bell conquistar a quarta vitória seguida, algo raro na categoria.

Para este fim de semana, o Motorsport.com traz novamente o ‘react’ com o editor de NASCAR do site Erick Gabriel e de Sergio Lago, narrador da categoria há quase 20 anos.

A etapa começa às 16h30, horário de Brasília, e promete distribuir mais de US$ 11 milhões em prêmios para pilotos e equipes.

A NASCAR Cup Series ainda não tem uma transmissão definida para o Brasil e pelo segundo fim de semana consecutivo uma corrida da maior categoria do automobilismo das Américas será exibida pela plataforma YPÊTV, no site ypetv.com.br e pelo aplicativo do canal.

