NASCAR divulga calendário revisado com corridas em maio e junho

A NASCAR divulgou mais um trecho do calendário revisado, detalhando os eventos que ocorrerão entre 30 de maio e 21 de junho, com provas em Bristol, Atlanta, Martinsville, Homestead-Miami e Talladega.

A categoria voltará neste fim de semana no Darlington Raceway. Os carros não vão para a pista há mais de dois meses, desde a última corrida em Phoenix, pela quarta etapa da temporada 2020.

Inúmeros eventos foram adiados e três foram cancelados por completo, enquanto a categoria se esforça para realinhar o cronograma e garantir 36 corridas da categoria principal, a Cup Series.

Darlington sediará duas provas da Cup e Charlotte fará o mesmo nas próximas duas semanas.

30 de maio (sábado) - NASCAR Xfinity Series - Bristol Motor Speedway

31 de maio (domingo) - NASCAR Cup Series - Bristol Motor Speedway

6 de junho (sábado) - NASCAR Truck Series - Atlanta Motor Speedway

6 de junho (sábado) - NASCAR Xfinity Series - Atlanta Motor Speedway

7 de junho (domingo) - NASCAR Cup Series - Atlanta Motor Speedway

10 de junho (quarta-feira) - NASCAR Cup Series - Martinsville Speedway

13 de junho (sábado) - NASCAR Truck Series - Homestead-Miami Speedway

13 de junho (sábado) - NASCAR Xfinity Series - Homestead-Miami Speedway

14 de junho (sábado) - NASCAR Xfinity Series - Homestead-Miami Speedway

14 de junho (domingo) - NASCAR Cup Series - Homestead-Miami Speedway

20 de junho (sábado) – NASCAR Xfinity Series – Talladega

21 de junho (domingo) – NASCAR Cup Series - Talladega

