Ryan Newman está pronto para volta da NASCAR após acidente em Daytona: "Me sinto como um milagre ambulante"

Em fevereiro, na Daytona 500, prova de abertura da temporada da NASCAR Cup, o piloto Ryan Newman sofreu um grave acidente na última volta da prova, com seu carro sendo atingido no ar e terminando de cabeça para baixo. O impacto preocupou o mundo do automobilismo, mas Newman conseguiu uma recuperação plena e já está pronto para voltar à pista neste final de semana, no retorno da categoria.

O carro de Newman derrapou com o teto em chamas, antes de parar perto do final da prova. Newman conseguiu escapar do incidente sem outros ferimentos além do que ele gosta de chamar de "um cérebro machucado", e saiu do hospital andando menos de 48 horas depois.

Ele perdeu as três corridas seguintes mas a pandemia acabou vindo em um momento oportuno para o piloto. A NASCAR precisou interromper a temporada, dando a Newman o tempo suficiente para concluir sua recuperação.

Quando a Cup Series voltar nesse domingo, no Darlington Raceway, Newman já estará de volta ao volante do Ford nº 6 da Roush Fenway Racing.

"Não me lembro do período do hospital. Eu não saberia dizer quem veio me visitar. Eu não saberia dizer quem estava no quarto", disse Newman nesta semana. "Mas me lembro de colocar meus braços em volta do peito da minha filha e sair segurando suas mãos. Enquanto eu fazia isso, ela me dizia que Deus estava envolvido".

"Isso me diz que fui abençoado de diversas maneiras e agradeço muito pelo que passei e por ter ao meu redor as pessoas que amo e confio. Nem sei como descrever mais do que isso".

"Me sinto como um milagre ambulante".

Os preparativos para a volta à NASCAR

Newman recebeu a autorização da NASCAR para voltar a competir em 27 de abril e, nas últimas semanas, participou de um teste privado em Darlington com sua equipe médica, para garantir que o piloto estava confortável em sua volta a um carro.

Com as circunstâncias únicas da pandemia, a corrida de domingo será realizada sem fãs, treinos ou classificação. Basicamente, os carros vão passar pela inspeção, levados ao grid, andar algumas voltar com o safety car e depois vão receber a bandeira verde.

"Nós fomos à pista e fizemos 30 voltas com pé embaixo. Fiz duas sequências de cinco voltas cada e meio que checamos os pneus, trocamos o jogo e parti para uma sequência de 20 voltas, pra ver como que ficaria no carro", disse Newman.

"Não tive medo de voltar para o carro, eu queria voltar. É a minha pista favorita. Eu queria chegar e acelerar. Eu estava dando o meu melhor para fazer o que eu precisava para passar no meu teste de concussão e protocolo".

"A pista estava boa e eu fui muito rápido. Minhas cinco primeiras voltas da sequência de 20 foram mais rápidas que o carro que fez a pole na temporada passada, então velocidade não era o problema".

Newman não parece estar preocupado com o calendário condensado, que não permite aos pilotos adquirir quilometragem antes da corrida.

"Você não quer ser o primeiro carro a bater seu carro na curva 1 em Darlington", disse. "Mas você não sabe o que vai acontecer, então tem que se manter alerta, não é diferente do que você faria com um treino".

"Quando você entra colado ao muro em um lugar tipo Homestead, você não quer fazer isso na primeira volta, mas em algum ponto você vai fazer isso, e precisa ter a confiança nesse momento".

"Você vai ter que trabalhar nessa confiança, e teremos voltas suficientes em Darlington para fazer isso no domingo".

GALERIA: Relembre o acidente de Newman em Daytona, quadro a quadro

Galeria Lista Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 1 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 2 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 3 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 4 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 5 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 6 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 7 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 8 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 9 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 10 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 11 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 12 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 13 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 14 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 15 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 16 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 17 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 18 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 19 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 20 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 21 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 22 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 23 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 24 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 25 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 26 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 27 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 28 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 29 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 30 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 31 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 32 / 35 Foto de: Russell LaBounty / Motorsport Images Acidente de Ryan Newman envolvendo Ryan Blaney e Corey LaJoie 33 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang RagingBull.com 34 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang RagingBull.com 35 / 35 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images

VÍDEO: As cinco melhores provas da F1 em Interlagos, que completa 80 anos

PODCAST: Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?