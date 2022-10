Carregar reprodutor de áudio

Talladega foi o palco da quinta etapa dos playoffs da NASCAR Cup Series. O campeão da fase regular, Chase Elliott, mostrou força, especialmente no final, ao superar Ryan Blaney na última volta para conquistar seu quinto triunfo do ano, o segundo no superspeedway na carreira.

De quebra, Elliott garantiu vaga para a semi-finais do campeonato, quando oito pilotos disputam vaga para a grande final em Phoenix, no dia 6 de novembro.

Além disso, Elliott também se tornou o único piloto da fase final da BASCAR Cup Series a vencer dentro das provas decisivas.

“Que fãs são esses, cara. Momentos como esse você precisa valorizar e vocês são o que torna isso especial para mim, então obrigado”, disse Elliott. “Foi uma loucura nas últimas voltas. Eu não estava super louco por estar na parte inferior (da pista) e felizmente consegui sair da (curva) 2 o suficiente para deslizar à frente de Erik”, se referindo a ‘ajuda’ de Erik Jones.

“Ele me deu uns bons empurrões. Ele é um parceiro do Team Chevy. Apenas teve uma boa corrida o suficiente para sair na frente e depois conseguiu ficar longe o suficiente na frente de Ryan na linha para vencer.

“Essas coisas são muito difíceis de ganhar e você tem que apreciá-las. Eu apenas aprecio o esforço de todos hoje. Estamos nos preparando para ir ao Roval e tentar ganhar outra.”

Michael McDowell foi o terceiro colocado, seguido de Ross Chastain e Denny Hamlin, fechando o top 5.

A NASCAR Cup Series retorna no próximo fim de semana, com a prova no circuito misto de Charlotte, o chamado Roval.

Resultado

TÍTULO NO TAPETÃO? Entenda o que acontece para quem não respeita TETO DE GASTOS DA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: