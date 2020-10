A Hendrick Motorsports confirmou nesta quarta-feira (28) que Kyle Larson assinou contrato de vários anos para competir na Cup Series com a organização a partir da próxima temporada.

Larson assumirá a equipe atualmente serve o piloto Alex Bowman, mas será rebatizada com o #5, um número que Hendrick já havia usado anteriormente. Cliff Daniels (atual chefe de Jimmie Johnson) será o chefe de Larson. Bowman está se mudando para o número #48 da organização na próxima temporada para substituir Jimmie Johnson.

A NASCAR anunciou recentemente que Larson estará liberado para retornar a todas as atividades da NASCAR em 1º de janeiro de 2021.

Larson, de 28 anos, foi demitido da Chip Ganassi Racing em abril por usar um insulto racial durante uma transmissão de evento no iRacing e também foi indefinidamente suspenso pela NASCAR na época.

“Kyle é, sem dúvida, um dos pilotos mais talentosos do mundo”, disse Rick Hendrick, proprietário da Hendrick Motorsports, em um comunicado. “Ele será uma adição significativa ao nosso programa. Mais importante, tenho total confiança de que ele entende nossas expectativas e será um grande embaixador para nossa equipe, nossos parceiros e a NASCAR.”

“Kyle e eu tivemos muitas, muitas conversas que antecederam o anúncio de hoje. Estou confiante sobre o que está em seu coração e seu desejo de ser um campeão em todos os aspectos de sua vida e carreira. Kyle fez um trabalho importante nos últimos seis meses, e a Hendrick Motorsports vai apoiar esses esforços contínuos.”

Jim Campbell, vice-presidente de Motorsports da Chevrolet dos EUA, disse sobre o retorno de Larson:

“A Chevrolet apoia o compromisso da NASCAR e da Hendrick Motorsports em priorizar os valores de diversidade e inclusão em todo o esporte e para todos os fãs. Temos um relacionamento longo e respeitado com a Hendrick Motorsports e compartilhamos abertamente nossa posição como patrocinadores, de que continuaremos a responsabilizar nossos parceiros de corrida e pilotos afiliados por se comportarem de forma a seguir esses valores, dentro e fora da pista. Kyle deu passos positivos com foco em ouvir e aprender e expressou seu compromisso de ser um agente de mudança quando se trata de inclusão e diversidade na NASCAR.”

Em 223 corridas na Cup Series, Larson tem seis vitórias, 56 top-5 e 101 top-10. Durante sua suspensão da NASCAR, ele venceu 42 corridas em 83 provas de sprint cars.

“A Hendrick Motorsports é uma organização que estabeleceu um alto padrão de desempenho e de como seus pilotos representam a equipe e seus parceiros”, disse Larson. “Meu objetivo é ganhar corridas, ser um grande companheiro de equipe, continuar meus esforços pessoais para crescer e manter esse alto padrão pessoal e profissional.”

“Aproveitar ao máximo esta plataforma e a oportunidade que tenho diante de mim é o meu foco. Eu sei o que é esperado de mim e o que espero de mim, dentro e fora da pista. O Sr. Hendrick é uma das pessoas que estendeu a mão para mim nos últimos seis meses.”

“Nossas conversas iniciais não foram sobre corridas. Ele se preocupa comigo como pessoa e quer que eu seja bem-sucedido além de guiar. Não consigo expressar em palavras o quanto sou grato pelo compromisso, a fé e a confiança dele e de todos na Hendrick Motorsports.”

A próxima temporada marcará o retorno do Chevrolet #5, que atualmente não é patrocinado em 2021. A organização não terá mais o número #88 que compete na NASCAR Cup Series desde 2008.

O #5 foi o número do carro original promovido pela Hendrick Motorsports quando Rick Hendrick fundou a equipe em 1984. Naquele ano, Geoff Bodine o levou a três vitórias, incluindo a primeira de Hendrick como proprietário de um carro da Cup Series em 29 de abril de 1984, em Martinsville.

