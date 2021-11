A NASCAR Cup Series, a maior categoria do automobilismo norte-americano, tem um novo campeão. Neste domingo (7) Kyle Larson venceu pela 10ª vez na temporada em prova que valia o título em Phoenix.

Larson, que largou na pole, esteve sempre entre os primeiros durante toda a corrida, mas também sempre teve por perto, e até mesmo à frente os outros três finalistas: Martin Truex Jr., Denny Hamlin e Chase Elliott.

O pit stop final, que rendeu a ele a liderança da corrida foi o momento chave para a conquista. Nas voltas finais, Truex Jr. o pressionou, mas sem ser o suficiente para o piloto da Joe Gibbs conseguir o bicampeonato.

O ano de 2021, além de vitorioso, foi também de redenção a Larson. Durante a paralisação por causa da pandemia, ele perdeu o lugar na Chip Ganassi Racing, além de ter sido suspenso por ter utilizado uma palavra de cunho racista em um evento de eSports. Sem um grande patrocinador por trás, a Hendrick Motorsports, na pessoa de seu proprietário, Rick Hendrick, trouxe o piloto de volta a ativa, após trabalho de reeducação imposto pela categoria.

Larson fechou o ano com 10 vitórias, sendo quatro nas últimas cinco corridas, 20 top-5 e 26 top-10.

“Eu não posso acreditar. Eu nem pensei que estaria competindo com um carro da Cup há um ano e meio”, disse Larson. “Ganhar um campeonato é uma loucura. Eu tenho que dizer, antes de mais nada, muito obrigado a Rick Hendrick, Hendrickcars.com, Jeff Gordon, NASCAR, a cada um dos meus apoiadores nas arquibancadas, assistindo em casa, minha família. Eu tenho muitos amigos e familiares aqui.”

“Houve tantos momentos nesta corrida que pensei que não íamos ganhar. Sem minha equipe de box na última parada, não estaríamos aqui. Eles são os verdadeiros vencedores desta corrida. Eles são verdadeiros campeões.”

“Eu sou abençoado por fazer parte deste grupo. Cada homem ou pessoa, homem e mulher da Hendrick Motorsports, esta vitória é para todos nós e para cada um de vocês. Isto é inacreditável. Estou sem palavras.”

A NASCAR retorna em 2022 com um novo carro, o NextGen, com as 500 Milhas de Daytona, no dia 20 de fevereiro. Duas semanas antes, a categoria abrirá as portas da temporada com um evento sem contabilização de pontos no Coliseu de Los Angeles.

Resultado final

