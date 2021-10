Ex-piloto da NASCAR é encontrado morto após tiroteio nos EUA

O ex-piloto das séries NASCAR Xfinity e Truck John Wes Townley foi morto em um tiroteio na noite do último sábado (2), de acordo com os policiais do condado de Athens-Clarke (Geórgia, nos Estados Unidos).

O escritório de informações públicas da Polícia ACC relatou que os agentes responderam a uma ligação em uma residência aproximadamente às 20h45 ET (19h45 no horário de Brasília) no sábado na seção Five Points de Athens. Na chegada, encontraram uma mulher de 30 anos e um homem de 31, ambos do local, que haviam sido baleados. Eles foram transportados para um hospital local, onde o homem morreu posteriormente. Mais tarde, ele foi identificado como Townley.

O atirador foi identificado como um homem de 32 anos com endereço em Dunwoody, Geórgia, e era conhecido da vítima, disse a polícia. O incidente parece envolver uma situação de violência doméstica. Nenhuma acusação foi apresentada, mas a investigação continua em andamento.

Townley fez 76 corridas na carreira na Xfinity Series e 110 na Truck Series entre 2008 e 2016. Sua única vitória veio em 2015 na Truck Series no Las Vegas Motor Speedway. O pai dele, Tony Townley, é o cofundador da rede de frangos Zaxby's.

John Wes Townley, Athenian Motorsports Chevrolet Photo by: NASCAR Media

