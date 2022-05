NASCAR: Logano tira Byron do caminho e vence em Darlington

Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series visitou um de seus destinos mais tradicionais, o Darlington Raceway, na Carolina do Sul. A prova no oval de 1.3 milha recebeu os carros da maior categoria do automobilismo norte-americano com pinturas retrô, mas teve uma disputa polêmica envolvendo a nova e a ‘velha’ geração.

Faltando duas voltas para o final, Joey Logano, campeão de 2018, se aproximou do então líder, William Byron, acertando a traseira do piloto da Hendrick Motorsports que o levou para o muro. O comandante do carro #22 se aproveitou e assumiu a liderança para não perder mais (veja vídeo acima).

Foi a 28ª vitória de Logano na Cup Series, ele encerrou uma seca de 40 corridas, tendo vencido a corrida de Bristol na terra em 2021 pela última vez.

Após a corrida, ele revelou que a motivação do bump era, na verdade, um troco sobre a manobra de Byron na última relargada da corrida.

“Você não vai me colocar no muro e não receber nada de volta”, disse Logano sobre seu encontro com Byron. “É assim que funciona.”

“Estávamos muito perto na curva 2 e acho que isso o assustou, e ele estava bem contra o muro e eu consegui a liderança”, disse Byron, que terminou em 13º. “Ele é apenas um idiota. Ele faz essas coisas o tempo todo. Eu vi isso com outros caras.”

Tyler Reddick foi o segundo colocado, seguido de Justin Haley, Kevin Harvick e Chase Elliott, completando o top 5.

A NASCAR volta no próximo fim de semana com a etapa do Kansas.

Resultado

