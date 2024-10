Apesar de algumas voltas com pneus mais desgastados, Tyler Reddick avançou para a grande final da NASCAR Cup Series que acontece no dia 10 de novembro em Phoenix, ao superar Denny Hamlin e Ryan Blaney na volta final e conseguir o triunfo em Homestead-Miami.

Sua vitória garante que a 23XI Racing, a equipe de propriedade compartilhada de Michael Jordan e Hamlin, fará parte da decisão do título de 2024 em Phoenix.

"Esse garotinho correu muito", disse Jordan em sua reação imediata à vitória quando comemorava o resultado no pitlane.

Com os resultados, Reddick e Joey Logano (que venceu em Las Vegas no fim de semana anterior) estão garantidos. Christopher Bell é o melhor piloto em pontos para chegar à final, com 29 tentos acima da linha de corte e William Byron tem sete pontos a mais que Kyle Larson, que já não passaria. Hamlin está 18 pontos abaixo da linha, Blaney 38 e Chase Elliott 43.

Larson enfrentou um pneu furado e um ‘encontro’ com o muro durante a prova, mas conseguiu se recuperar. Mas nas voltas finais o piloto da Hendrick Motorsports rodou, colocando tudo a perder e chegando à próxima corrida virtualmente eliminado.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series e que vai definir os outros dois finalistas, acontece em Martinsville, no domingo.

Resultado

