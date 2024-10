A lenda da NASCAR Bobby Allison finalmente recebeu sua 85ª vitória na carreira da NASCAR Cup Series, 53 anos após a corrida ter acontecido.

Por mais de meio século, controvérsias e debates cercaram uma corrida da NASCAR Cup Series no Bowman Gray Stadium em 6 de agosto de 1971.

Foi uma das seis corridas daquele ano com um grid misto com carros da Cup e os carros menores da Grand American. Bobby Allison escolheu guiar um Ford Mustang Grand American '70 naquele dia e acabou vencendo todas as estrelas da Cup, liderando 138 das 200 voltas com Richard Petty alguns segundos atrás, em segundo lugar.

Enquanto Allison foi para a Victory Lane e ergueu o troféu como em qualquer outra semana, a vitória nunca foi realmente reconhecida nos livros de recordes. Na verdade, ninguém foi premiado com a vitória da Cup naquela corrida, apesar de ser uma parte oficial do calendário de 1971. O fato de ele não estar correndo com um carro da Cup significava que ele não foi creditado como vencedor da Cup Series.

Allison não se calou sobre suas opiniões sobre a corrida, tendo sido inflexível sobre ter 85 vitórias na Cup — não 84. É ainda mais importante, pois receber essa vitória desempataria com outro membro do Hall da Fama da NASCAR. E finalmente aconteceu. A NASCAR vasculhou os livros de recordes e aos 86 anos, Allison assume a quarta posição na lista de vitórias de todos os tempos, depois de estar empatado com Darrell Waltrip desde 1992.

A vitória também muda outro fato na história da NASCAR: o primeiro piloto a vencer uma corrida da Cup em um Ford Mustang foi Brad Keselowski em 2019, mas essa honra agora vai retroativamente para Allison.

Allison, o patriarca da chamada Alabama Gang, ganhou o título da NASCAR Cup Series de 1983 e também foi colocado no Hall da Fama da NASCAR em 2011. Isso também acontece em um momento interessante, já que Bowman Gray — o local desse resultado controverso — está retornando ao calendário da Cup em 2025. A histórica pista curta em Winston-Salem, Carolina do Norte, sediará o "Clash" em 2025, que serve como o pontapé inicial não oficial para a nova temporada.

Será a primeira corrida da Cup em Bowman Gray desde aquele evento controverso de 1971, onde Allison não recebeu crédito por uma vitória que era sua por direito. Como o recém-coroado vencedor mais recente da Cup em Bowman Gray, ele certamente estará lá em fevereiro do ano que vem, quando a bandeira verde for acionada.

Lista atualizada de vitórias em todos os tempos

Pos. Piloto vitórias 1 Richard Petty 200 2 David Pearson 105 3 Jeff Gordon 93 4 Bobby Allison 85 5 Darrell Waltrip 84 6 Jimmie Johnson 83 7 Cale Yarborough 83 8 Dale Earnhardt 76 9 Kyle Busch 63 10 Kevin Harvick 60

