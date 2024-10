Joey Logano brilhou em Las Vegas, com uma grande vitória que o levou para a final da NASCAR Cup Series nesta temporada de 2024.

Enquanto a maioria dos favoritos parou para abastecer sob bandeira verde, ele estava entre um pequeno grupo que ficou de fora e tentou esticar o rendimento de seu combustível até o final. Daniel Suarez liderou os pilotos na estratégia de economia, mas com alguma ajuda do companheiro de equipe da Penske, Ryan Blaney, Logano arrebatou o primeiro lugar nas voltas finais.

Logano segurou Christopher Bell para vencer a corrida e se fixar na final — algo que ele fez a cada dois anos desde a estreia do formato em 2014. A última vez que ele venceu a corrida de outono em Vegas, ele também ganhou o título, em 2022.

Foi uma semana dramática para Logano, que foi eliminado dos playoffs no último fim de semana no Roval de Charlotte, apenas para ser reintegrado após a desclassificação de Alex Bowman. Agora, ele tem a oportunidade de se tornar o primeiro tricampeão da NASCAR Cup neste formato eliminatório.

Bell, que dominou a corrida antes do combustível se tornar um fator, pareceu chocado após a corrida. Ele deixa Vegas com uma margem de 42 pontos sobre a linha de corte, mas apenas Logano está garantido.

Suarez terminou em terceiro, William Byron em quarto e Alex Bowman em quinto. Martin Truex Jr. foi o sexto, Ross Chastain o sétimo, Denny Hamlin o oitavo, John-Hunter Nemechek o nono e Chris Buescher o décimo.

Tyler Reddick venceu o estágio de abertura, mas minutos depois, ele se tornou o primeiro piloto a capotar no Las Vegas Motor Speedway em um stock car da NASCAR desde 2000. Em um acidente bizarro, ele colidiu com Chase Elliott e Brad Keselowski com todos os três rodando para o gramado da parte de dentro do oval. O carro de Reddick cavou e capotou completamente antes de pousar de volta sobre suas rodas, encerrando sua corrida.

Tyler Reddick, 23XI Racing, Jordan Brand Toyota Camry flip car Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Bell está no ponto mais seguro em termos de pontos com +42, seguido por Larson com +35 e Byron com +27. Os pilotos na zona de eliminação: Hamlin em -27, Reddick em -30, Blaney em -47 e Elliott em -53. A NASCAR Cup Series agora segue para Homestead-Miami para a 34ª rodada da temporada de 2024.

Resultados

