Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series fechou o dia mágico do automobilismo mundial, que teve antes do GP de Mônaco da F1 e as 500 Milhas de Indianápolis, com as 600 Milhas de Charlotte, a corrida com maior extensão do calendário.

Após duas prorrogações, tornando a edição de 2022 a maior da história da NASCAR, Denny Hamlin apareceu no final, após levar vantagem em uma briga quádrupla após a relargada e ultrapassar seu companheiro de equipe, Kyle Busch, para triunfar pela segunda vez no ano.

Kevin Harvick foi o terceiro colocado, seguido de Chase Briscoe e Christopher Bell.

“É muito especial. É a última grande prova que não estava no meu currículo. Significa muito”, disse Hamlin. “Cara, não posso agradecer o suficiente a toda essa equipe. Nunca ganhei a Coca 600 antes. Isso significa muito.

“Não fomos muito bons o dia todo. Acabamos de nos colocar no lugar certo na hora certa. Que batalha!”

A NASCAR volta no próximo fim de semana em Gateway.

Resultado

VÍDEO: Sérgio Maurício fala de polêmicas recentes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: