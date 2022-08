Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana a NASCAR Cup Series teve o recorde de pilotos de fora dos Estados Unidos na etapa de Watkins Glen, com sete nacionalidades envolvidas, entre eles os ex-F1 Kimi Raikkonen e Daniil Kvyat.

Este número poderia ter sido maior, tanto no número de ‘estrangeiros’ como nos ex-pilotos da F1, com a presença de Tarso Marques. A princípio, o piloto teria oito provas no principal campeonato da maior categoria dos Estados Unidos, incluindo a corrida em 'Glen.

Participando do fim de semana da GT Sprint Race no Autódromo de Interlagos, Tarso atualizou a sua situação com a equipe, dada às indagações dos fãs da NASCAR no Brasil que gostariam de ver mais uma vez um brasileiro correr na Cup Series.

“A equipe está completamente atrasada com tudo”, disse Tarso com exclusividade ao Motorsport.com. “Eu sabia que ia ser difícil, sinceramente eu não achava que eles iam ter as coisas prontas para julho, como eles pensavam, e eles ainda estão muito longe de estar prontos. A ideia era fazer algumas corridas neste ano, para fazer a equipe funcionar e para o ano que vem tentar fazer algo mais certo.”

Tarso revelou que uma solução alternativa está em andamento: “Mas ainda espero fazer uma ou duas corridas este ano. Está havendo uma negociação de eles pegarem um carro de uma outra equipe, já montado, para nós conseguirmos fazer essas provas. Viabilizar a equipe inteira, montando um carro do zero, está praticamente impossível este ano ou para este campeonato. Está difícil.”

Uma das soluções que está sobre a mesa é de Tarso correr também em 2023, mas com a equipe operando normalmente, o brasileiro não conta com a possibilidade de fazer uma temporada completa.

“Tudo vai depender da situação deles, a gente já tem patrocinador, eles estão acertados para o ano que vem, eu tenho um problema sério com datas para fazer a temporada inteira, tem corrida quase todo o fim de semana, é difícil, mas a negociação é de quantas provas eu faria com eles, por essa questão de agenda, mas a equipe vai estar pronta para isso. Espero que para esse ano ainda”, concluiu.

TARSO MARQUES revela como surgiu projeto SURPRESA na NASCAR depois de quase voltar à INDY em 2022

Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: