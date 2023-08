Netflix faz parceria com NASCAR para série sobre playoffs de 2023

A NASCAR fez uma parceria com a Netflix para documentar a próxima luta pelo campeonato da Cup Series de 2023.

Os playoffs da NASCAR Cup Series, que contam com 16 pilotos, acontecem nas últimas dez corridas do ano. A cada três provas, quatro pilotos são eliminados até restar apenas quatro. Eles então se enfrentam em uma batalha de uma corrida para decidir o campeão em Phoenix.

Após o sucesso de Drive to Survive da F1, tanto a NASCAR quanto a IndyCar tentaram criar suas próprias versões com resultados variados. “100 Days to Indy” seguiu a preparação para a 107ª corrida das 500 milhas de Indianápolis este ano e foi apresentado na no canal The CW Network.

A NASCAR criou o Race For The Championship, que documentou os playoffs de 2022 conforme eles se desenrolavam em lançamentos semanais. O show foi apresentado no canal USA Network. A batalha pelo campeonato, que terminou com Joey Logano sendo coroado como bicampeão, foi destacada pelo agora mundialmente famoso ‘wallride’ de Ross Chastain em Martinsville.

Ross Chastain, TrackHouse Racing, Moose Fraternity Chevrolet Camaro launches his car into the wall to speed around Turn 4 to pass Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Freight Direct Toyota Camry Photo by: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Agora a NASCAR fez parceria com a gigante do streaming Netflix, que acompanhará os playoffs de 2023 em uma série documental em cinco partes. Ela vai estrear no início de 2024 e cada episódio terá 45 minutos de duração.

De acordo com um comunicado: "A série terá acesso exclusivo a pilotos e equipes, trazendo fãs aos bastidores dentro e fora da pista, enquanto explora os desafios físicos e mentais de competir por um campeonato no mais alto nível mundial de corridas de stock car."

Outros detalhes dos envolvidos estão listados abaixo:

Produção: Words + Pictures (Super League: The War for Football e Countdown: Inspiration 4 Mission to Space) e NASCAR Studios

Produtores Executivos: Connor Schell e Libby Geist (ambos por trás de The Last Dance, OJ: Made in America) e Aaron Cohen da Words + Pictures; Ben Kennedy, Tim Clark, Matt Summers, Tally Hair da NASCAR Studios; Dale Earnhardt Jr.

