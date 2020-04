Oval de Charlotte abre ‘drive thru’ de testes para coronavírus

O Charlotte Motor Speedway, localizado em Concord, na Carolina do Norte, em parceria com a Atrium Health criou um centro de testes de coronavírus no zMAX Dragway, que faz parte do de seu complexo. O oval oferece uma localização privilegiada para os residentes dos condados de Mecklemburgo e Cabarrus, para que os exames sejam realizados quando solicitados pelos médicos.

A Atrium Health possui vários locais adicionais em toda a região de Charlotte, cada um deles projetados para fornecer um ambiente privado e seguro para os pacientes serem testados.

Os testes para o Covid-19 são realizados sem que os pacientes tenham que sair de seus carros, o que reduz a possibilidade de infectar outros pacientes e profissionais de saúde.

Na segunda-feira, pelo menos 400 pessoas testaram positivo para o coronavírus na Carolina do Norte, com o condado de Mecklenburg tendo pouco mais de 100 casos.

"Ter esses tipos de locais remotos, longe de um hospital ou de outros locais de atendimento, mas conveniente para pessoas que precisam de exames, é essencial para ajudar a conter a disseminação do coronavírus", disse o Dr. Jim Hunter, vice-presidente sênior e chefe médico oficial da Atrium Health.

"Agradecemos profundamente esta oportunidade de parceria com o Charlotte Motor Speedway por causar um impacto significativo na saúde de nossa comunidade".

Greg Walter, vice-presidente executivo do CMS: “Durante esses tempos sem precedentes, queremos apoiar nossa região com o que podemos fazer para manter as pessoas saudáveis.”

"A Atrium Health é nossa parceira de longa data e estamos felizes em trabalhar com eles para fornecer um local bem conhecido, acessível e seguro para receber esses testes remotos enquanto houver necessidade.”

