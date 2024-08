Kyle Busch foi o protagonista de cena inusitada na NASCAR no último final de semana, na corrida de Richmond, ao tirar uma tesoura do bolso e cortar uma bandagem que estava atrapalhando a direção de seu carro #8 da Richard Childress Racing.

O piloto estava com a faixa após torcer o punho em acidente na etapa de Indianapolis, há três semanas. Ele terminou a prova na 12ª posição, vendo seu companheiro de equipe, Austin Dillon, vencer, após duas manobras polêmicas próximo à linha de chegada.

