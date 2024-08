Após vencer em brilhante aparição na NASCAR Brasil Series em Interlagos no último fim de semana, o piloto mexicano Daniel Suárez renovou contrato com a equipe Trackhouse Racing na Cup Series e segue no volante do Chevrolet nº99 na temporada 2025 da mais popular categoria dos Estados Unidos.

A novidade completa uma sequência de boas notícias para Suárez, que, além do brilho pela NASCAR Brasil em Interlagos, também se casou com Julia Piquet, filha do lendário tricampeão mundial da Fórmula 1 Nelson Piquet, durante a visita ao Brasil no últimos dias.

Daniel, de 32 anos, vai para sua quinta temporada com a Trackhouse em 2025. "Aqui é uma casa para mim e tenho aproveitado cada minuto com a equipe", afirmou o piloto após a renovação -- ele é o único mexicano a vencer uma corrida da NASCAR Cup, obtendo a glória em Sonoma em junho de 2022.

Ele recentemente também triunfou em Atlanta, obtendo vaga nos playoffs de 2024 após uma chegada sensacional envolvendo três carros. Além da vitória no Atlanta Motor Speedway e em São Paulo, ele triunfou na prova de exibição da NASCAR México no Memorial Coliseum em Los Angeles.

Campeão da NASCAR Xfinity em 2016, Suárez começou sua carreira na Cup em 2017 com a Joe Gibbs e também correu por duas temporadas na Stewart-Haas. Na categoria principal, ele tem 273 corridas e, atualmente, tem Ross Chastain como companheiro em tempo integral na Trackhouse Racing.

O chefão da equipe, Justin Marks, celebrou a renovação com Suárez: "Todos no time estão felizes em continuar o relacionamento com Daniel. Ele tem sido vital à equipe e à nossa cultura desde o primeiro dia. Crescemos juntos e continuaremos a crescer em 2025".

EXCLUSIVO: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!