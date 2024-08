NASCAR retira vaga de playoffs de Dillon após batidas em Richmond

A NASCAR anunciou as penalidades para a volta final da etapa de Richmond, do domingo, que viu Austin Dillon abrir caminho através de dois rivais para levar a vitória e se fixar nos playoffs.

A controversa vitória de Dillon em Richmond se manteve, mas sua vaga automática nos playoffs foi revogada pela NASCAR, tanto para os playoffs de pilotos quanto para proprietários.

Joey Logano passou Dillon pela liderança no início das duas últimas voltas e parecia que iria segurar o triunfo quando Dillon entrou fundo na curva 3 na volta final e jogou Logano no muro.

Momentos depois, Denny Hamlin surgiu por dentro de Dillon para desafiar a liderança, mas Dillon o acertou também. O piloto da Richard Childress Racing então capturou a bandeira quadriculada quando a bandeira amarela foi acionada. Ele estava em 32º em pontos antes da vitória.

Vários pilotos condenaram as manobras, e Hamlin pediu publicamente que a vitória fosse retirada. Se Dillon vencer novamente, ele ainda pode chegar aos playoffs.

Esta é uma atitude impressionante e sem precedentes do órgão sancionador. A NASCAR anteriormente tirou uma vaga de playoff de Martin Truex Jr. durante a temporada de 2013 após o escândalo "SpinGate" em Richmond, quando Clint Bowyer rodou propositalmente para ajudar Truex. Dillon e a equipe também perderam 25 pontos.

Eles também suspenderam o spotter de Dillon, Brandon Benesch, pelos próximos três eventos que pagam pontos, até Darlington, em 1º de setembro de 2024. Benesch estava no rádio gritando "bata nele" pouco antes de Hamlin ser mandado para o muro.

A Richard Childress Racing apelará das penalidades, divulgando a seguinte declaração: "A Richard Childress Racing está muito decepcionada com a penalidade da NASCAR contra a equipe #3. Não concordamos com a decisão que foi tomada e planejamos apelar."

Logano ficou irado depois que Dillon o destruiu intencionalmente, criticando o piloto da RCR em entrevistas pós-corrida. Antes disso, ele desceu o pitroad e fez um burn out em frente ao box #3.

Várias pessoas, incluindo membros da família Dillon, tiveram que sair rapidamente do caminho do Ford #22 da Penske. Um oficial da NASCAR se aproximou furiosamente do carro de Logano quando ele finalmente parou bruscamente. Como resultado, a NASCAR multou o piloto em US$ 50 mil.

