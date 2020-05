Após drama familiar, Briscoe conquista vitória emocionante sobre Kyle Busch e vai às lágrimas

Um dos grandes personagens da semana, após a NASCAR voltar às atividades, certamente é Chase Briscoe. O piloto de 25 anos teve uma verdadeira montanha-russa de emoções, ao mesmo tempo em que teve que voltar à sua atividade profissional.

Nesta quarta-feira, Briscoe foi às redes sociais para relatar o drama vivido entre ele e sua esposa, Marissa. No dia anterior, o casal foi ao médico para tentar descobrir o sexo do filho que esperavam, quando acabaram sabendo que a mãe havia tido um aborto espontâneo.

“Após ver a médica fazer todos os procedimentos no ultrassom, eu nunca vou esquecer o que ela disse em seguida: ‘agora vamos ouvir os batimentos... lamento’", disse Briscoe nas redes sociais. "Foi como se o tempo tivesse parado, nada mais importava naquele momento. Nunca havia sentido ou ouvido nada como aquilo, após ver o rosto da minha mulher, da alegria à depressão.”

Tendo que voltar à rotina, nesta quinta-feira, em Darlington, palco da primeira prova da Xfinity Series, considerada a segunda divisão da NASCAR, após a paralisação por causa do coronavírus, Briscoe voltou a chorar, e muito, mas por outro motivo.

Após grande batalha contra o atual campeão da NASCAR Cup Series, Kyle Busch (carro #54), com direito a até toque no muro durante a disputa, Briscoe (carro #98) conseguiu chegar à frente do astro da categoria principal por míseros 0s086, em uma briga emocionante.

Assim que saiu do carro, a emoção voltou a tomar conta. Na entrevista após o triunfo, ele agradeceu a Deus, à sua esposa e cravou: “Este é o maior dia da minha vida, após o dia mais difícil da minha vida”.

Por conta do isolamento social, Marissa só pôde falar também pelas redes sociais o sentimento ao ver o marido conseguir tamanha proeza: “Deus é tão bom”

