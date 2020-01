A direção do Indianapolis Motor Speedway divulgou nesta quarta (15), que a etapa da NASCAR Xfinity Series marcada para o dia 4 de julho será realizada no circuito misto ao invés do tradicional oval. O anúncio foi feito pelo novo dono do complexo, Roger Penske e o presidente do IMS, Doug Boles.

O piloto Matt DiBenedetto, que em 2020 troca a Xfinity Series pela Monster Cup, a categoria principal da NASCAR, fará um teste no layout misto do IMS na próxima quarta-feira para determinar qual será o trajeto que os carros da Xfinity irão percorrer.

Com a nova adição, a Xfinity Series passa a correr em cinco circuitos mistos em 33 etapas. Além do IMS, farão parte da temporada 2020 os circuitos mistos de Mid-Ohio (30 de maio), Road America (8 de agosto), Watkins Glen (15 de agosto) e o Charlotte Motor Speedway (10 de outubro). A Cup Series deve correr em três mistos, enquanto a Truck Series em apenas uma.

Até 2019, a etapa de Indianápolis era realizada no início de setembro, sendo uma das últimas provas antes dos playoffs. Agora, o IMS passa a receber o campeonato no feriado de 4 de julho, que marca a independência dos Estados Unidos. Daytona, que ocupava esse espaço desde 2002, troca de lugar com Indianápolis, recebendo, em 2020, a última corrida antes dos playoffs.

GALERIA: Os últimos campeões da NASCAR