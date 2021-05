A contagem regressiva de Miguel Paludo para mais uma etapa na NASCAR Xfinity Series já começou. Depois de um formidável top-10 sem treinar nem classificar o Chevrolet Camaro #8 preparado pela JR Motorsports em Daytona, o piloto gaúcho acelera sua preparação para a etapa de Austin, quando a categoria pela primeira vez realizará um evento no Circuito das Américas (COTA), no dia 22 de maio.

A exemplo da exitosa preparação para a jornada no “Roval” de Daytona, o piloto BRANDT intensificou os treinos físicos e o trabalho no simulador. Paludo é entusiasta do automobilismo virtual e aproveitou a ocasião para aliar sua preparação com ação em prol do Instituto da Criança com Diabetes (ICD). Tanto o piloto quanto seu filho Oliver são diabéticos.

O hexacampeão da Porsche Cup é homenageado nesta quarta-feira (12) com a Paludo Charity Race. Evento realizado pela Virtual Challenge e com transmissão ao vivo pelo canal da entidade no Youtube, será disputado em rodada dupla na versão virtual do COTA e com os carros da Xfinity Series.

A corrida visa destacar a jornada do piloto na NASCAR, com o valor das inscrições totalmente revertido para o ICD. Serão duas baterias, a primeira com 19 voltas e a segunda com 13 e inversão do grid em 15 posições. Os três competidores que mais acumularem pontos ganham como prêmio inscrições para outros eventos da Virtual Challenge. A largada acontece às 21h desta quarta-feira.

Antes de seu retorno à NASCAR em Daytona, Miguel também competiu no AV no mesmo traçado. A bordo de um Chevrolet Corvette, ele integrou uma tripulação na versão virtual das 24 Horas de Daytona.

“Estou muito contente com a iniciativa do Paludo Charity Race. É uma ação que reúne vários elementos muito importantes em minha carreira como piloto: mostra a relevância do automobilismo virtual, permite atuar em prol da conscientização para o diabetes infanto-juvenil e proporciona visibilidade para a BRANDT, marca que está comigo há muitos anos e proporcionou meu retorno à NASCAR na equipe de Dale Earnhardt Jr em 2021”, comentou Paludo.

Quando chegou a hora de acelerar o carro no “roval”, o piloto fez bonito. Apesar de ter tido o primeiro contato com o Camaro #8 apenas nas voltas de apresentação, Paludo foi cerebral para escalar o pelotão. Largou em 35º e chegou a disputar o quarto lugar quando um pneu furado o jogou de volta para o fundo do grid. Novamente ele se recuperou, para receber a bandeirada em sétimo.

O resultado deixou a equipe e o piloto empolgados para a jornada no COTA, uma vez que agora o cronograma da etapa prevê uma hora de treino livre na sexta-feira e uma hora de quali no sábado, antes da largada para a prova do dia 22 de maio.

