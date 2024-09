O Brasil não passará em branco em uma categoria nacional da NASCAR em 2024. Após contar com participações esporádicas de Miguel Paludo entre 2021 e 2023, será a vez de Rafa Matos competir na Xfinity Series, desta vez no misto de Watkins Glen, no dia 14 de setembro.

O piloto mineiro de 43 anos competirá no carro #87 preparado pela Peterson Racing, que está na categoria há pouco tempo, depois de ter sucesso na Trans Am, série em que Matos é bicampeão.

O anúncio foi feito pelo próprio piloto nas redes sociais, mas, segundo ele próprio, a estreia poderia ter ocorrido antes.

“Na verdade, era para eu já ter feito duas corridas de Xfinity, em Portland e Sonoma", disse Matos com exclusividade ao Motorsport.com. "Mas, infelizmente tinha um conflito de datas com a Trans Am, então não pude fazer.”

“Então encaixou de fazer essa corrida de Watkins Glam, que é uma pista que eu tenho bastante experiência. Corri de Indy, cheguei em quarto lá, ganhei corrida de Indy Lights no ano que fui campeão (2008), ganhei três vezes de Trans Am, então foi uma pista que realmente eu tenho uma afinidade muito boa.”

A Trans Am é uma das mais tradicionais categorias do automobilismo norte-americano, com nomes 'pesados' do automobilismo mundial tendo passado pela série, como Parnelli Jones, Dan Gurney, AJ Foyt, entre outros.

Matos é bicampeão (2018 e 2021) na categoria TA2 e já teve grandes êxitos na pista em que ele reencontrará em breve, o que favoreceu o seu nome ser escolhido para o desafio.

“Já venci três vezes lá num carro bem parecido com o da Xfinity, num carro de Trans-Am, que é um chassi tubular com motor V8, Small Block Chevrolet, um pouco mais leve que o Xfinity, também com um pouco menos de potência, mas o tempo de volta é até mais rápido que o Xfinity, então, para mim, acho que vai ser uma adaptação bem natural.”

O piloto brasileiro também comentou suas expectativas e deu mais detalhes sobre os ajustes necessários em seu carro.

“Acho que vai ser uma boa experiência, não terei muito tempo de treino com o carro, são apenas 25 minutos de treino e direto para a classificação e direto para corrida, então realmente não dá para fazer nenhuma mudança de setup no carro, só coisas pequenas, coisas que vem afetar talvez a segurança do carro, ajuste de banco, ajuste de cinto de segurança, pedal, esse tipo de coisa, então a categoria eles deixam tudo bem limitado.”

“Obviamente, estou bem empolgado com a oportunidade. O ponto principal é tentar classificar o carro, que eu acho que eu vou conseguir pelo que eu venho vendo de performance do Austin Green que é o cara que corre no outro carro da equipe, ele chegou em quarto em Sonoma, chegou em 10º em Chicago, e chegou a andar em quinto, sexto.”

“É um carro ‘semi preparado’ pela Richard Childress e terminado pela Peterson. A expectativa é boa, mas vamos tentar fazer um bom trabalho. A corrida tem praticamente o dobro de duração que as de Trans-Am. Vamos para cima, vamos tentar fazer um bom trabalho, representar o Brasil, apesar de estar aqui há 22 anos, tenho muito orgulho de levantar a bandeira do nosso Brasil dentro do esporte a motor.”

