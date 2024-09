O brasileiro Rafa Matos, bicampeão da Trans Am e que pode selar o tricampeonato no próximo mês, além de campeão da Indy Lights em 2008, estava programado para fazer sua estreia na NASCAR Xfinity Series, segundo campeonato em importância da maior categoria das Américas.

Mas, por questões envolvendo piloto e a equipe Peterson Racing, que no certame atua junto com a Jordan Anderson Racing, o brasileiro não correrá a etapa de Watkins Glen, que acontece neste sábado.

Mesmo após a equipe anunciar que Rafa estaria no carro #87, com o piloto realizando uma série de treinamentos físicos e conseguindo a licença para pilotar na NASCAR, questões financeiras e técnicas impediram a estreia do piloto.

"Não entramos em comum acordo", lamentou Rafa ao Motorsport.com. "Depois de toda preparação, eles decidiram mudar o line up do carro #87, mesmo após o anúncio."

Focado para a próxima etapa da Trans Am no fim de semana de 6 de outubro no Virginia International Raceway, quando poderá sacramentar o tricampeonato da categoria, Rafa não descarta correr pela NASCAR em 2025, já que no processo para a estreia deste fim de semana, ele conseguiu a licença para correr na categoria.

"Uma porta se fecha e outra pode se abrir", disse Rafa. "O meu nome já está presente (na categoria) com essa questão do anúncio, eu tenho a licença, e tenho uma pessoa que trabalha comigo focada nisso, além de conversar com outras equipes", completou.

