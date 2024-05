Diogo Moscato conquista sua primeira vitória nos Estados Unidos

Aos 19 anos e com resultados importantes para automobilismo nacional, o piloto Diogo Moscato compete no programa de desenvolvimento de jovens talentos da NASCAR Brasil na temporada 2024 nos Estados Unidos e garantiu a sua primeira vitória na terceira etapa do campeonato da classe Modified no Houston Motorsport Park, no Texas (EUA).

“Estou muito orgulhoso do que a equipe e eu conseguimos, conquistamos a pole position e ganhamos. O que temos de fazer agora é continuar a insistir, ainda temos um campeonato para desafiar e estamos muito felizes com a forma como tudo está correndo. Preciso agradecer à MCM pela oportunidade e não consigo explicar os sentimentos que estou passando atualmente”, comemora o piloto natural de Salvador.

Moscato está a bordo de super-carros – um late model e um modified – para a disputa de três etapas na Speed Week e outras 10 etapas do campeonato, em Houston. “Muito feliz com o que conquistamos em equipe! Primeira vitória em um oval, com fé será em primeiro lugar de muitas. Agora o trabalho duro não para e vamos continuar focando até o fim do ano”, completou.

Diogo Moscato Foto de: Divulgacao

O soteropolitano representou a NASCAR Brasil no MCM Racing Development, programa de desenvolvimento da maior marca de corridas do mundo, em dezembro de 2023, como preparação para a 56ª edição da Snowball Derby Pro, e foi a sua estreia nas pistas ovais americanas. Em 2024, o seu primeiro evento de treinos (Red Eue Open Practice) aconteceu em 2 de fevereiro, em New Smyrna.

Em paralelo às corridas no exterior, o piloto de Salvador confirmou presença nas pistas brasileiras durante as duas etapas do torneio Special Edition da NASCAR Brasil em 2024.

DETALHES da oferta da MERCEDES a Sainz, o PLANO B da Audi e o PRAZO da decisão. 'Retorno' de Bottas?



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!