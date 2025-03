Zak Brown, CEO da McLaren, tem um objetivo claro sobre as 24 Horas de Le Mans: vencer com a equipe papaia e, de preferência, com Lando Norris e Oscar Piastri no volante. Atualmente, os dois pilotos defendem a cor laranja na Fórmula 1.

"Acho que nunca houve um momento melhor", diz Brown sobre a perspectiva de a McLaren finalmente voltar a vencer a classificação geral nas 24 Horas de Le Mans.

Em uma entrevista com o canal oficial do WEC, o CEO da McLaren falou sobre o projeto nos bastidores da corrida de 1.812 km da semana passada no Catar. Há quase dez anos que se fala nisso e nunca pareceu tão próximo de se tornar realidade. Tanto que podemos esperar por um anúncio em junho próximo?

Brown já prometeu estar presente em Sarthe, onde a McLaren tem sido um expositor especial desde dezembro passado. Isso apesar do fato de que ele estará competindo com o GP do Canadá de F1 no mesmo fim de semana.

"Estou sempre muito entusiasmado em junho", disse ele. "As 24 Horas de Le Mans são um evento imperdível. É uma pena que o calendário coincida com o GP de Montreal este ano. Mas posso dizer que estarei na França, não no Canadá".

"É uma prioridade para nós, com uma grande exposição no museu de Le Mans, e espero que haja algumas coisas interessantes para falarmos este ano".

Embora nada seja oficial ainda, a decisão da McLaren de lançar o programa LMDh já está em um estágio avançado, com a conversa de um acordo com a Dallara já selado.

O motor, por sua vez, poderia ser um descendente do V6 de 120 cc com turbocompressor duplo encontrado no McLaren Artura, que será apresentado em 2022. A entrada na categoria de hipercarros poderia ocorrer em 2027, embora a marca, que venceu Le Mans em 1995, tenha retornado às corridas de resistência no ano passado por meio da categoria LMGT3.

"É verdade que a LMGT3 nos permitiu voltar às corridas", concorda Zak Brown. "É uma categoria fantástica, mas definitivamente seria bom ver a McLarens na liderança de outra categoria".

"Estamos estudando a categoria há algum tempo e gostamos do que estamos vendo. Só precisamos ver como será na F1 e na IndyCar. Está claro o que queremos fazer. Queremos vencer em Le Mans e nossas outras equipes estão indo bem".

Para Brown, a presença em corridas de endurance seria mais um sinal da diversidade que a McLaren é capaz de fazer no automobilismo, respeitando o DNA e a história da marca. O americano até sonha em inscrever seus pilotos de F1, Lando Norris e Oscar Piastri, nas 24 Horas de Le Mans.

"Adoro corridas à moda antiga, as de Mario Andrettis e Dan Gurneys, que corriam em diferentes modalidades", lembra ele.

"Hoje em dia, com o tamanho do esporte, há conflitos de interesse entre fabricantes, patrocinadores e calendários, e é por isso que adorei trabalhar com Fernando [Alonso]. Seja em Le Mans, Indianápolis ou Dakar, ele só quer correr".

"Somos muito abertos. Quem não gostaria de vencer as 24 Horas de Le Mans? Conversei com Lando e Oscar sobre isso e eles disseram que adorariam correr em Le Mans. Isso não é ótimo?"

"A união desses esportes motorizados é ótima. Nós adoramos corridas de resistência. Somos a única equipe que venceu a Tríplice Coroa e seria ótimo fazer isso novamente. Ficamos impressionados com os regulamentos dos hipercarros e com a competição".

