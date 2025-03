O final de semana de estreia da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil promete ser emocionante, com pilotos motivados a conquistar o lugar mais alto do pódio da categoria.

Este é o caso de Gerson Campos, que após uma temporada inaugural de sucesso na Sprint Challenge, chega com grandes ambições para o campeonato. O piloto busca agora o título da Porsche Cup Sprint Challenge.

A jornada começa no Velocittá, em Mogi Guaçu, uma pista técnica que desafia os pilotos a tomarem decisões estratégicas a cada curva, enquanto comandam o Porsche 911 GT3 Cup da geração 991.2. O traçado de 3.493 metros exige habilidade e precisão.

Em sua primeira temporada na Sprint Challenge, Campos conquistou seis pódios, uma vitória e o terceiro lugar geral em 2024. Agora o piloto do Porsche #82 espera utilizar a experiência adquirida no ano passado para brigar pelo título desde a primeira etapa.

Com treinos livres programados para sexta-feira, a primeira classificação do ano acontece no sábado, definindo o grid para a corrida do mesmo dia. Já a bateria que encerra o cronograma no domingo terá o grid invertido de 6 a 8 posições (por sorteio) após a prova de sábado.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo do interior paulista.

Gerson Campos disse: "Bom, este ano vai ser diferente. Vamos ter duas etapas seguidas no Velocitta, e não é segredo que é um dos meus autódromos preferidos. Adoro a pista, o lugar e toda a atmosfera de lá. Já venci em outras categorias por lá, fiz meu primeiro pódio no ano passado, e, apesar de não ter tido muita sorte na segunda corrida do final de semana em 2024, a primeira corrida foi bem legal e ficou marcada".

"Este ano, meu foco vai ser conquistar uma posição melhor no grid de largada, pois lá é bem difícil ultrapassar. O engenheiro que trabalhou comigo em 2024 estará ao meu lado novamente em 2025, e estamos buscando extrair mais do carro e entender onde podemos melhorar. Portanto, as perspectivas são muito positivas".

"Estou muito feliz por mais uma temporada e agradeço imensamente o apoio de todos os meus patrocinadores e do Acelerados. Vamos juntos, porque o objetivo deste ano é o título. No ano passado, pontuei mal nas três primeiras etapas, mas conseguimos uma recuperação excelente, finalizando em terceiro lugar no campeonato e sendo um dos maiores pontuadores nas três últimas etapas de 2024. Agora, é focar e lutar pelo título".

Cronograma Porsche Cup - Etapa 1 – Velocitta:

Sexta-feira, 21 de março

15:25 – 16:10 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

10:06 – 10:18 – Quali – Sprint Challenge

10:40 – 10:52 – Quali – Challenge

10:57 – 11:07 – Quali Top10 – Sprint Challenge

14:19 – 14:47 – Corrida 1 – Sprint Challenge

15:12 – 15:40 – Corrida 2 – Sprint Challenge

