A etapa final da temporada 2024 do Porsche Endurance Challenge, que será disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, terá um trio 100% feminino. Os Lubrificantes Mobil trouxeram a jovem mineira Cecília Rabelo, de 16 anos, revelação da Fórmula 4 Brasil, para integrar a tripulação da catarinense Antonella Bassani, de 18 anos, atual campeã de sprint – as corridas curtas – na categoria Challenge; e da paulista Letícia Bufoni, de 31 anos, que começou na Porsche Cup na categoria Sprint Trophy em 2024.

A Mobil tem uma série de ações na Porsche Cup Brasil para incentivar a participação feminina no automobilismo. Em 2023, a marca montou a primeira equipe formada 100% por mulheres da categoria. Além de Antonella Bassani ao volante, o time conta com engenheira e mecânicas. A iniciativa foi replicada no carro de Letícia Bufoni na Sprint Trophy em 2024, além da participação de ambas no Endurance Challenge.

Cecília Rabelo vem se destacando na Fórmula 4 Brasil nas últimas duas temporadas. Ela estreou no Porsche Endurance Challenge na etapa de Termas de Río Hondo, na Argentina, quando marcou tempos de volta extremamente consistentes em dupla com Iago Garcia. Para Interlagos, Cecília terá o desafio de correr ao lado da campeã Antonella e de Letícia Bufoni, que está em seu primeiro ano no automobilismo. Um dos maiores nomes da história do skate, a atleta olímpica em Tóquio-2020 vem em franca evolução na temporada da Sprint Trophy, que terá sua decisão na mesma data.

A temporada 2024 do Porsche Endurance Challenge será encerrada no fim de semana entre os dias 14 e 16 de novembro, em São Paulo. A prova terá 500 quilômetros ou 3h45min de duração máxima no traçado de 4.309 metros e 13 curvas, que acabou de ser completamente recapeado para a F1.

"Estou muito animada”, disse Cecília. “Fiquei muito feliz por poder ter essa oportunidade de correr com a Letícia e com a Antonella em um carro inteiro feminino. Tinha feito a segunda etapa da Endurance, que foi em Termas de Río Hondo. Corri com um menino, o Iago, e adorei a experiência. Gosto muito dos carros de turismo e principalmente da Porsche. Estou bem ansiosa, acho que vai ser muito divertido correr com as meninas. Estou com a expectativa bem alta e estou muito feliz por representar os Lubrificantes Mobil na etapa de 500 quilômetros em Interlagos."

"A Porsche Cup é uma categoria que preza pelo trabalho das mulheres há muitos anos”, disse Regina Franzé - diretora de eventos e marketing da Porsche Cup. “Temos várias representantes em nossa equipe. Por isso, essa iniciativa do time Mobil é excepcional. No ano passado, a marca apoiou a conquista inédita da Antonella Bassani na Sprint Challenge. Neste ano, ela ampliou a iniciativa com a chegada da Letícia Bufoni. Por isso, a chegada da Cecília Rabelo para fazer o trio feminino nos 500 quilômetros do Porsche Endurance Challenge é uma evolução natural – e muito bem-vinda – deste projeto bem-sucedido liderado pelos Lubrificantes Mobil."