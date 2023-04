Carregar reprodutor de áudio

O domingo da Porsche Cup Brasil no Velocitta abre com a corrida única da etapa do Velocitta da Sprint Trophy, a "categoria escola" anunciada como uma das novidades da temporada 2023.

Utilizando os modelos 991.1, a Trophy chega para servir como uma “categoria escola” da Porsche, ajudando na formação de pilotos para que, no futuro, possam seguir a graduação natural do campeonato, indo para a Sprint Challenge e, depois, a Carrera Cup.

Para este primeiro ano, o grid da Trophy é composto por doze pilotos que, acompanhado de seus respectivos coaches, usam as etapas para aprender e evoluir nas técnicas de pilotagem.

Na sessão deste sábado, Taurisano voou para garantir a pole, com um tempo de 01min33s110, enquanto o segundo colocado, Matheus Roque, fez 01min34s911. Giuliano Bertucello, Marcelo Stallone e José M. Neto completam o top 5 do grid de largada.

O Motorsport.com transmite toda a emoção da Porsche Cup 2023 ao vivo! Confira abaixo a corrida do Velocitta da Sprint Trophy:

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: