A Fairstreet Sports, promotora do GP da Índia, confirmou que a etapa deste ano da MotoGP foi cancelada, mas que já mira um retorno do evento ao calendário em 2025, buscando uma data em março.

A informação confirma a apuração divulgada pelo Motorsport.com mais cedo neste mês, com os problemas de pagamento para fornecedores e a própria Dorna Sports sendo o principal motivador do cancelamento.

O Circuito Internacional de Buddh, localizado próximo à capital Délhi, deveria sediar a 14ª etapa da temporada 2024 entre 23 e 25 de setembro. Agora, a Dorna tem como objetivo colocar no espaço o GP do Cazaquistão, cuja edição inaugural seria realizada em junho, mas acabou sendo adiado indefinidamente devido às inundações na região.

Apesar do comunicado da Fairstreet não falar explicitamente sobre o cancelamento, o promotor fala sobre a mudança da prova para março de 2025.

"A decisão de mudar a corrida para março do próximo ano, mirando a primeira ou segunda semana, foi um acordo coletivo envolvendo todos os investidores", disse Pushkar Nath Srivasta, CEO da Fairstreet, em um comunicado recebido pelo Motorsport.com.

"As condições climáticas incompatíveis em setembro representam um grande desafio para pilotos e fiscais, como visto no ano passado. Com o apoio e visão do governo de Uttar Pradesh, a corrida em março será realizada de forma mais grandiosa, mirando um novo padrão de excelência para eventos de automobilismo".

Apesar da Fairstreet Sports ter citado as altas temperaturas na região em setembro, o Motorsport.com apurou que os motivos reais para o cancelamento da etapa de 2024 estão nas questões financeiras, com o promotor violando o contrato assinado com a Dorna.

A organização vinha bancando a realização da prova de 2024, afirmando que quaisquer dúvidas sobre a prova tinham mais ligação com as eleições gerais no país.

A Dorna deve divulgar já nas próximas horas um comunicado sobre o assunto, onde deve revelar também se o Cazaquistão ocupará o espaço no calendário de 2024. Caso a etapa no Circuito Internacional de Sokol não puder ser movida para setembro, ela também deve ser cancelada, deixando apenas 19 etapas no calendário atual.

No ano passado, o piloto da VR46 Marco Bezzecchi venceu a edição inaugural do GP da Índia, a bordo de uma Desmosedici GP23.

MotoGP mais perto do Brasil! Pecco VENCE mas Martín AMPLIA PONTA e Márquez BRILHA na Espanha

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #12, com o pós-GP da Catalunha e as últimas sobre a MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!