NASCAR Cup: Stewart-Haas fechará portas após temporada de 2024

A Stewart-Haas Racing encerrará suas atividades no final da temporada 2024 da NASCAR Cup Series. Nesta terça-feira, os coproprietários da equipe, Gene Haas e Tony Stewart, divulgaram uma declaração conjunta explicando sua decisão de encerrar a organização após 15 anos.

"Tomamos a difícil decisão de encerrar a Stewart-Haas Racing no final da temporada 2024. É uma decisão que não foi fácil, nem rápida. Automobilismo é um esporte que exige muito trabalho e humildade. Exige um compromisso inabalável e vastos recursos, com uma mentalidade de 365 dias para ser melhor do que todos os outros. Isso é parte do que torna o sucesso tão gratificante", começou o comunicado.

"Mas o compromisso necessário para extrair o máximo de desempenho e, ao mesmo tempo, proporcionar sustentabilidade é incrivelmente exigente, e chegamos a um ponto em nossas respectivas vidas pessoais e profissionais em que é hora de passar a tocha."

"Estamos orgulhosos de todas as vitórias e campeonatos que conquistamos desde que nos unimos em 2009, mas ainda mais especial é a cultura que construímos e as amizades que fizemos ao nos comprometermos com uma causa comum -- vencer corridas e colecionar troféus. Esse é o mesmo compromisso que assumimos com nossa equipe, nossos parceiros e nossos fãs ao entrarmos neste ano, e esse compromisso permanecerá até o final da temporada em Phoenix."

"Temos um enorme respeito e apreço por todos os nossos funcionários e trabalharemos diligentemente para ajudá-los durante essa transição a encontrar novas oportunidades após a temporada de 2024", completou o comunicado.

E as 4 'entradas' da equipe?

A declaração desta terça-feira não mencionou as quatro licenças para inscrever carros que Haas e Stewart possuem atualmente na Cup Series.

Os contratos, do início da temporada 2016, garantem a participação de uma equipe em todas as 36 corridas que distribuem pontos a cada ano e estabelecem um pagamento mínimo garantido para cada corrida. No entanto, o atual contrato das franquias da Cup Series expira no final deste ano e ainda não há um novo acordo. Isso significa, em essência, que não há inscrições para a Stewart-Haas Racing vender até que se chegue a um acordo.

Desde que as franquias foram introduzidas, seu valor aumentou mais de 10 vezes. A Spire Motorsports comprou o contrato da Live Fast Motorsports por cerca de US$ 40 milhões (cerca de 206 milhões de reais na cotação atual) ano passado. Há algum tempo, o futuro da Stewart-Haas tem sido alvo de incertezas.

Outrora uma força dominante na Cup Series, a Stewart-Haas não conseguiu vencer corridas da categoria em quase dois anos. Quando Kevin Harvick e Aric Almirola se aposentaram da competição em tempo integral no final do ano passado, os principais patrocinadores, Busch Beer e Smithfield, também saíram.

A equipe entrou na temporada 2024 com quatro jovens pilotos que somam apenas um triunfo na Cup. Embora tenha mostrado uma ligeira melhora geral em comparação com o ano passado, a equipe ainda não está nem perto de onde se espera que uma operação com quatro carros esteja.

A Joe Gibbs Racing e a Hendrick Motorsports são as únicas outras equipes que possuem quatro carros. Ambas venceram várias corridas e ocupam sete das oito primeiras posições na classificação do campeonato. O piloto mais bem colocado da Stewart-Haas é Chase Briscoe, em 16º lugar.

A notícia não deixa claro o futuro de Briscoe, bem como de seus companheiros Noah Gragson, Josh Berry e Ryan Preece. Há também dúvidas sobre o futuro dfe chefes de equipe veteranos, especialmente Rodney Childers, que obteve 40 vitórias no pit box, conquistando a maior parte dos triunfos da equipe com Harvick. Anteriormente, ele conduziu a Michael Waltrip Racing à sua primeira vitória com David Reutimann em 2009, bem como à sua última glória, com Brian Vickers em 2013.

A Stewart-Haas tem 69 vitórias na Cup e visitou a Victory Lane pela última vez com Harvick em Richmond em agosto de 2022. Tony Stewart deu à equipe seu primeiro título em 2011, enquanto Harvick conquistou o segundo título da equipe em 2014.

A queda para a Stewart-Haas tem sido impressionante. A equipe venceu 26 corridas entre 2018 e 2020, ganhando apenas quatro nas três temporadas seguintes. Em 2020, seus quatro pilotos chegaram aos playoffs. Em 2023, três de quatro equipes não se classificaram. Harvick foi o único piloto a avançar ano passado, mas foi eliminado após a primeira rodada.

Dúvidas persistentes

A saída do time também deixa um 'buraco' significativo para a Ford na Cup. A escuderia mudou da Chevrolet para a Ford a partir da temporada 2017 e se tornou uma das organizações mais bem-sucedidas da marca azul. O contrato atual da equipe com a Ford já tinha expiração no fim de 2024.

O esquadrão também tem dois carros na Xfinity Series, com Cole Custer e Riley Herbst como pilotos. Um porta-voz disse que o programa Xfinity deve continuar em 2025 de alguma forma, mas não como uma entidade da Stewart-Haas.

Custer, 26 anos, venceu o campeonato da Xfinity em 2023 e continua na disputa novamente este ano. Herbst, 25 anos, conquistou sua primeira vitória na categoria no ano passado, pela equipe, e continua na briga pelos playoffs nesta temporada.

Newey NÃO VAI À FERRARI e 2 EQUIPES estão MAIS PERTO de contratá-lo: REVIRAVOLTA IMPORTANTE na F1!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!