Após o grande sucesso da primeira edição, a Porsche Cup Brasil promove, no dia em que completa 15 anos de existência no país, a segunda edição da Corrida das Estrelas em automobilismo virtual.

E como a ocasião pede, o evento desta noite será especial, com a participação de profissionais das pistas e de estrelas dos games. Ao todo, 13 pilotos do automobilismo ‘real’ e 28 do virtual brigarão pelo lugar mais alto do pódio no Autódromo de Interlagos.

Entre os mais conhecidos estão Felipe Fraga, Gaetano di Mauro, Marcos Gomes, Nonô Figueiredo, Sergio Jimenez e os astros atuais da Porsche Cup Brasil, como Miguel Paludo, Enzo Elias, entre outros.

Além disso, o vencedor terá como prêmio ser o representante da Academia Shell Racing em automobilismo virtual. Ele estará junto com outros grandes nomes, como Ricardo Zonta, Átila Abreu, Gaetano di Mauro, Galid Osman e Gianluca Petecof.

O evento começa às 19h e terá a narração de Thiago Alves, com comentários de Wilson Neto, do youtuber BRKsEDU e de Jeff Giassi, piloto campeão da primeira temporada do Porsche Esports Carrera Cup em 2019 e único representante brasileiro no mundial da Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

