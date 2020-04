Neugebauer relata busca de realização de sonho no automobilismo

Boa parte da história profissional dos pilotos de sucesso começam na infância, invariavelmente no kart, buscando a oportunidades de ir para a Europa e ter a chance de ao menos participar da F1.

Mas, como toda boa regra, há exceções, com pessoas apaixonadas pelo esporte a motor, mas sem a oportunidade de sequer iniciar no kart. É o caso de Werner Neugebauer. O campeão overall da Porsche Carrera Cup Brasil em 2019 e da Sprint em 2018 começou tarde, em comparação à maioria dos pilotos, aos 20 anos de idade.

Durante entrevista exclusiva ao Motorsport.com em Live no Instagram, o piloto que hoje corre pelo programa da Shell na Porsche Cup Brasil falou sobre seu início de carreira.

“Sempre gostei de automobilismo, tinha vontade de correr, meu pai gostava muito de andar de kart quando era mais jovem, mas minha família nunca apoiou muito”, disse Neugebauer. “Quando comecei a trabalhar e ter o meu próprio dinheiro, decidi comprar um kart. E foi assim, comprei meu kart, comecei a treinar e cheguei a fazer uma edição das 500 Milhas na Granja Viana. Logo depois, já comecei a correr nos carros.”

“Pelo meu momento no automobilismo, tive que evoluir muito rápido e comecei a correr de F3. Foi bem na época que a Fórmula Renault acabou, então fiz o Campeonato Paulista da Fórmula São Paulo, fui bem nas primeiras etapas e comecei a treinar com o carro da Fórmula Renault, já pensando em fazer a categoria no ano seguinte, mas a categoria acabou e me sobrou a F3.”

“Daí veio a crise em 2008 e não consegui patrocínio para continuar, parei e fiquei sem correr de 2008 a 2016.”

Werner Neugebauer em Interlagos Photo by: Luca Bassani

Mas nem tudo é o fim do mundo. Segundo Werner, a maturidade que a vida o obrigou a ter, o fez cortar alguns caminhos na carreira de piloto.

“É óbvio que eu penso que se eu tivesse começado mais cedo eu poderia ter mais oportunidades, mas também pelo fato de ter começado a carreira mais maduro, acho que contribuiu bastante para que eu pudesse evoluir mais rápido e com mais qualidade.”

E o gostinho de se ver realizando, não tem preço: “Mesmo assim, eu consegui realizar meu sonho. Me lembro muito bem da primeira vez que eu saí dos boxes de uma pista e me veio à cabeça: ‘caramba, há cinco anos eu jamais achava que poderia fazer isso’.”

“No final, eu fui atrás do que eu queria. Quando comprei o kart porque gostava, eu não fazia ideia de onde ia chegar, comecei por impulso em uma brincadeira, busquei a abertura de algumas portas e quando eu vi, eu estava sentado em um monoposto, realizando um sonho. Quando as pessoas dizem que precisamos buscar nossos sonhos, isso é uma realidade.”

