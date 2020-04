A quinta-feira foi um dia especial para a Porsche Cup Brasil, que completou 15 anos no país, com um evento de primeira grandeza no automobilismo virtual, a segunda edição da Corrida das Estrelas.

Erick Goldner acabou coroado, conseguindo a vitória do evento e também um lugar como membro da Academia Shell de pilotos.

Ele se aproveitou do incidente envolvendo Bruno Rissetto e Luiz Tavares no início da prova, conseguiu abrir vantagem confortável, que se mostrou suficiente para o triunfo contra Gustavo Ariel. Cesar Froener foi o terceiro colocado.

A Corrida

Luiz Tavares largou na pole position para a corrida classificatória, com 1min34s414. Mas foi tocado por Gustavo Ariel no início da segunda metade da corrida, caindo para o quarto lugar. Bruno Rissetto, que era o terceiro colocado, herdou a ponta e venceu, garantindo também a pole position para a corrida principal.

Marcos Gomes, Nonô Figueiredo e Sergio Jimenez ficaram de fora da segunda bateria. O melhor piloto das pistas foi Guilherme Salas, atual campeão da Stock Light, em sétimo.

Risseto manteve a ponta na primeira volta, perdeu a posição para Tavares e acabou tocando o novo líder, o tirando da prova, logo no segundo giro. Com a confusão, Erick Goldner tomou a frente, com Cesar Froener em segundo e Rodrigo Baronio em terceiro. Salas permanecia como o melhor das pistas reais em quinto.

Renan Azeredo, que era o quarto colocado, tirou Baronio da frente foi punido com um drive through.

Na metade da corrida, Ariel, que havia se recuperado, chegou á segunda posição, e se viu a três segundos de Goldner.

Aos poucos, ele foi tirando a diferença, mas não foi o suficiente para tirar o triunfo de Goldner. Froener foi o terceiro, seguido de Eduardo Borgert e Guilherme Salas, o melhor representante das pistas ‘reais.’

Confira como foi o evento